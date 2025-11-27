Everton : après la gifle, Gueye et Keane se réconcilient sur le ring

Idrissa Gana Gueye et Michael Keane ont créé une vive polémique en Angleterre après leur violente altercation lors du match face à Manchester United (0-1). La scène, totalement improbable, avait conduit à l’expulsion du Sénégalais pour avoir giflé… son propre coéquipier, à la suite d’un fait de jeu anodin. Le lendemain, Gueye avait tenu à calmer les esprits en assumant publiquement sa responsabilité et en présentant ses excuses afin d’éteindre la polémique.

Ce jeudi, l’affaire a pris une tournure plus légère. Dans une vidéo publiée sur la story Instagram de Thierno Barry, on voit Gueye et Keane entrer dans une sorte de mini-octogone installé sur le terrain d’entraînement d’Everton. Les deux joueurs, souriants, se chamaillent gentiment avant de mimer un face-à-face de combat… qui se termine par une accolade, symbole d’une réconciliation totale. Une séquence insolite, postée il y a quelques minutes seulement, et qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.