Menu Rechercher
Commenter 9
Premier League

Everton : après la gifle, Gueye et Keane se réconcilient sur le ring

Par Allan Brevi
1 min.
Idrissa Gueye a giflé Michael Keane @Maxppp
Man United 0-1 Everton

Idrissa Gana Gueye et Michael Keane ont créé une vive polémique en Angleterre après leur violente altercation lors du match face à Manchester United (0-1). La scène, totalement improbable, avait conduit à l’expulsion du Sénégalais pour avoir giflé… son propre coéquipier, à la suite d’un fait de jeu anodin. Le lendemain, Gueye avait tenu à calmer les esprits en assumant publiquement sa responsabilité et en présentant ses excuses afin d’éteindre la polémique.

La suite après cette publicité
𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀
📱Thierno Barry’s latest Instagram story post 🤣

🥊Gueye v Keane🥊
Voir sur X

Ce jeudi, l’affaire a pris une tournure plus légère. Dans une vidéo publiée sur la story Instagram de Thierno Barry, on voit Gueye et Keane entrer dans une sorte de mini-octogone installé sur le terrain d’entraînement d’Everton. Les deux joueurs, souriants, se chamaillent gentiment avant de mimer un face-à-face de combat… qui se termine par une accolade, symbole d’une réconciliation totale. Une séquence insolite, postée il y a quelques minutes seulement, et qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Idrissa Gana Gueye
Michael Keane
Thierno Barry

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye
Michael Keane Michael Keane
Thierno Barry Thierno Barry
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier