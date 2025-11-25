L’invraisemblable expulsion d’Idrissa Gueye choque l’Angleterre

Voilà une scène qu’on a peu l’habitude de voir sur des terrains de football. Hier, lors de la rencontre opposant Everton à Manchester United à Old Trafford, Idrissa Gana Gueye s’est illustré à la 13e minute de jeu. Et pas de la plus belle des manières. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est embrouillé avec son coéquipier Michael Keane avant de le gifler. Les deux hommes ont dû être séparés par Jordan Pickford et Iliman Ndiaye. Ce geste, tout à fait inacceptable, a été sanctionné par l’arbitre de la rencontre Tony Harrington. Ce dernier a expulsé Gueye, qui a donc laissé ses partenaires très rapidement en infériorité numérique. Si les Toffees se sont finalement imposés sur le score de 1 à 0, cet incident fait couler de l’encre ce mardi matin.

Gueye a giflé son propre coéquipier

Le Guardian parle d’un incident bizarre et a ajouté : «Gueye a commis une faute impardonnable. Bryan Mbeumo pénétra dans la surface, perdit le ballon et, après une frappe de Fernandes passée à côté, Gueye s’en prit à Keane, qui le repoussa. Une petite tape sur la joue de son coéquipier plus tard, et l’arbitre, Tony Harrington, sortit le carton rouge pour comportement violent. Le milieu défensif fut expulsé, à sa grande honte, sous les rires du Stretford End. Comble de l’ironie, Pickford dut l’empêcher de s’en prendre une nouvelle fois à l’imposant Keane.» Le Manchester Evening News a parlé d’un «carton rouge insolite» pendant que Give Me Sport lui a donné la note de 1 et a ajouté : «carton rouge à la 13e minute pour avoir giflé son propre coéquipier. Tout est dit.»

Liverpool Echo, qui lui a aussi attribué la note de 1 pour l’ensemble de son œuvre, a écrit à son sujet : «il a rendu de précieux services à Everton lors de ses deux passages au club et a retrouvé une forme correcte cette saison. On peut certes débattre de la sévérité de la décision, mais il n’y a rien de pire que d’être expulsé pour avoir frappé son propre coéquipier. Il a d’ailleurs été bizarrement renvoyé pour avoir giflé Michael Keane au visage suite à une erreur défensive.» Même note pour le Daily Mail qui a été choqué par son attitude. «Idrissa Gueye a perdu son sang-froid devant plus de 70 000 personnes lorsqu’il a été expulsé lors du match contre Manchester United pour avoir giflé son propre coéquipier.»

La presse anglaise l’allume

Le média anglais poursuit : «le milieu de terrain d’Everton a imprudemment perdu le ballon dans la surface de réparation, ce dont Bruno Fernandes a failli profiter lorsque son tir a frôlé le poteau. Alors que les joueurs de United commençaient à retourner défendre le dégagement du but, Gueye s’en est pris à son coéquipier Michael Keane après que le défenseur l’ait réprimandé pour son jeu imprudent. Les deux hommes se sont retrouvés face à face, Keane semblant tourner la tête vers Gueye, avant que ce dernier ne lève la main et ne frappe Keane au visage d’une gifle, obligeant l’arbitre à sortir un rouge. Gueye est le premier joueur à être expulsé en Premier League pour une altercation avec un coéquipier depuis 2008, lorsque Ricardo Fuller de Stoke avait été expulsé pour avoir giflé Andy Griffin. David Moyes ne pouvait rien reprocher à l’expulsion de Gueye, sa première de la saison, car il a dû être physiquement retenu par Jordan Pickford et Iliman Ndiaye alors qu’il tentait de s’en prendre une deuxième fois à Keane, avant de finalement regagner les vestiaires.»

Le Daily Mirror ne l’épargne pas non plus. «Le milieu de terrain Gueye a été l’un des joueurs les plus réguliers d’Everton ces dernières saisons, mais un moment d’égarement lui a valu une expulsion à Old Trafford. Après un accrochage avec son coéquipier Michael Keane, Gueye a semblé lever la main au visage du défenseur.Les deux joueurs se sont violemment disputés, Gueye frappant violemment et écopant d’un carton rouge. Se faire expulser après un tacle dangereux ou s’énerver contre l’adversaire, c’est une chose. Se faire renvoyer prématurément pour une altercation avec son propre coéquipier, c’est une autre histoire. Il risque désormais une suspension automatique de trois matchs pour comportement violent. Nul doute que l’entraîneur David Moyes sera furieux – et à juste titre».

La réaction surprenante de Moyes

L’entraîneur d’Everton a été invité à réagir à ce geste violent et peu commun. Et sa réaction a été surprenante « Si rien ne s’était passé, je ne pense pas que quelqu’un dans le stade aurait été surpris. Je pensais que l’arbitre aurait pu prendre un peu plus de temps pour y réfléchir. On m’a dit que, selon les règles du jeu, si vous giflez votre propre joueur, vous pouvez avoir des problèmes. Mais il y a un autre aspect : j’aime que mes joueurs se battent entre eux quand quelqu’un n’a pas fait ce qu’il fallait. Si vous voulez cette dureté et cette résilience pour obtenir un résultat, vous voulez que quelqu’un réagisse. Je suis déçu que nous ayons pris un carton rouge. Mais nous avons tous été footballeurs, nous nous mettons en colère contre nos coéquipiers. Il s’est excusé pour le carton rouge, il a félicité les joueurs et les a remerciés pour cela, et s’est excusé pour ce qui s’est passé.»

Le buteur du soir, Kiernan Dewsbury-Hall, a aussi commenté ce fait de jeu : «nous avions très bien commencé, puis un incident s’est produit. C’était un moment de folie, évitable. Notre réaction a été incroyable, exceptionnelle. Nous aurions pu nous effondrer, mais au contraire, cela nous a permis de grandir. À la mi-temps, il (Moyes, ndlr) a simplement dit : c’est réglé. On s’en occupera plus tard. L’important était de s’en tenir au plan de jeu. Il s’est assuré qu’on fasse les bons choix, qu’on continue sur notre lancée. On ne peut plus rien y changer, et en deuxième mi-temps, on a continué comme ça.» Gueye a aussi trouvé quelques soutiens dans les médias, à l’image de Gary Neville sur Sky Sports.

Gueye fait son mea-culpa

« Il n’y a pas grand-chose à dire, c’est juste une petite faute. C’est déplaisant de voir deux coéquipiers s’en prendre l’un à l’autre, mais ce n’était pas une bagarre. Il n’y avait pas lieu de donner un carton rouge.» Même Jamie Carragher, qui n’a pas sa langue dans sa poche, l’a épargné. « Je me demande simplement si, parfois, l’arbitre ne pourrait pas gérer un peu mieux la situation. La décision en elle-même, comme vous l’avez dit, ressemble un peu à celle dont on parle pour des tacles, de force excessive. On parle ici d’une gifle. Pourriez-vous simplement les réunir tous les deux et leur dire : "eh, tenez-vous bien". Gérer la situation plutôt que de dire : "c’est le règlement, je ne fais que l’appliquer à la lettre". Quand on regarde attentivement les règles, on se rend compte qu’elles offrent en réalité une certaine marge de manœuvre à l’arbitre.»

Après son geste, Gana Gueye est sorti du silence sur les réseaux sociaux afin de présenter ses excuses. « Premièrement, je veux présenter mes excuses envers mon coéquipier, Michael Keane. Je prends l’entière responsabilité de ma réaction. Je m’excuse également envers le reste de mes coéquipiers, le staff, les supporters et le club. Ce qu’il s’est passé ne reflète pas ce que je suis et les valeurs que je défends. Les émotions peuvent prendre le dessus mais rien ne justifie un tel comportement. Je vais faire en sorte que cela n’arrive plus jamais.» Le Sénégalais âgé de 36 ans, qui a fait son mea-culpa, risque plusieurs matches de suspension pour son geste.