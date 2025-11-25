Everton : la réaction de David Moyes à l’expulsion surréaliste d’Idrissa Gueye

Lundi soir, Everton a réussi l’exploit de l’emporter contre Manchester United (1-0), dans un match où les Toffees ont évolué à 10 pendant plus d’une heure de jeu à cause d’une expulsion lunaire : le milieu de terrain Idrissa Gueye a écopé d’un carton rouge après une embrouille avec son propre coéquipier Michael Keane. Après la rencontre, le coach d’Everton, David Moyes, a dédramatisé l’importance de cet épisode, qui reflète selon lui l’état d’esprit guerrier de ses joueurs.

« Si rien ne s’était passé, je ne pense pas que quelqu’un dans le stade aurait été surpris. Je pensais que l’arbitre aurait pu prendre un peu plus de temps pour y réfléchir. On m’a dit que, selon les règles du jeu, si vous giflez votre propre joueur, vous pouvez avoir des problèmes. Mais il y a un autre aspect : j’aime que mes joueurs se battent entre eux quand quelqu’un n’a pas fait ce qu’il fallait. Si vous voulez cette dureté et cette résilience pour obtenir un résultat, vous voulez que quelqu’un réagisse. Je suis déçu que nous ayons pris un carton rouge. Mais nous avons tous été footballeurs, nous nous mettons en colère contre nos coéquipiers. Il s’est excusé pour le carton rouge, il a félicité les joueurs et les a remerciés pour cela, et s’est excusé pour ce qui s’est passé », a déclaré le technicien écossais au micro de Sky Sports. Le discours aurait-il été le même sans victoire au bout ?