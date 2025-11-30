Premier League : Chelsea arrache un nul héroïque contre Arsenal !

Dans le cadre de la 13e journée de Premier League, Chelsea accueillait Arsenal pour le choc du week-end, entre des Blues provisoirement dépassés au classement après les victoires de Manchester City et Aston Villa, et des Gunners solides leaders. En cas de succès, les hommes d’Enzo Maresca pouvaient revenir à trois points seulement d’Arsenal et reprendre la deuxième place au classement. Le technicien italien avait d’ailleurs reconduit un onze très proche de celui qui avait largement dominé le FC Barcelone (3-0) en Ligue des Champions en milieu de semaine, avec une attaque portée par la pépite Estevão, Pedro Neto et João Pedro. En face, Arsenal se présentait également en grande confiance après avoir humilié Tottenham le week-end dernier (4-1) et battu le Bayern Munich en C1 (3-1). Arteta avait aligné son trio offensif Saka–Merino-Martinelli, soutenu par Eze, auteur d’un triplé contre les Spurs. Une composition solide, malgré une absence de taille en défense : celle de William Saliba, forfait pour cet immense choc.

Plusieurs retours importants avaient eu lieu sur les bancs : Cole Palmer retrouvait une place dans le groupe côté Chelsea, tandis que Gyökeres et Gabriel Jesus faisaient leur retour de blessure côté Arsenal. Dans un Stamford Bridge bouillant, tout était réuni pour un affrontement d’envergure entre deux équipes qui sont dans une superbe dynamique et déterminées à frapper un grand coup en Premier League. Dès le début du match, le ton est fortement monté entre les deux formations anglaises, à l’image du duel Caicedo-Merino à la 3e minute de jeu. Quelques instants plus tard, le capitaine des Blues Reece James a subi une grosse faute d’antijeu de la part de Zubimendi. Comme souvent, le latéral droit tricolore Malo Gusto a évolué très haut, comme un milieu de terrain, afin d’apporter le surnombre au cœur du jeu. Après le premier carton jaune du match pour Zubimendi à la 5e minute, Marc Cucurella a lui-aussi écopé de la même sanction pour un tacle jugé trop appuyé sur Bukayo Saka (11e). Le match a été très haché, au point que M. Taylor a averti Mosquera à la 13e, pour une faute en retard sur João Pedro : 3 cartons jaunes avant le quart d’heure.

Moisés Caicedo découpe Mikel Merino et voit rouge

La pépite brésilienne Estêvão Willian a eu une immense opportunité d’ouvrir le score : après un ballon contré par la défense qui lui est revenu dans les pieds, il a tenté sa chance du pied droit, son pied faible, mais a complètement dévissé sa frappe. Chelsea a ensuite poussé en première période, à l’image d’Enzo Fernández, incisif dans ses projections. À la 21e minute, l’Argentin a pénétré dans la surface avant d’être totalement stoppé par un retour splendide de Jurriën Timber. Deux minutes plus tard, Estêvão a essayé de lancer Gusto en profondeur, mais sa passe, trop puissante, a terminé en sortie. Calafiori, impeccable dans son couloir gauche, a également brillé, comme à la 27e où il a parfaitement coupé une offensive des Blues. João Pedro a, lui, manqué de lucidité en servant Enzo Fernández bien trop tard (30e). Le Champion du Monde 2022 a tout de même tenté sa chance quelques minutes plus tard, avec une frappe forte du droit, parfaitement captée par Rulli (33e).

Le tournant est ensuite intervenu : Mikel Merino et Moisés Caicedo se sont télescopés au milieu de terrain, les deux joueurs restant au sol pendant plusieurs minutes. Après intervention de la VAR, l’arbitre a finalement expulsé Caicedo. L’Équatorien est arrivé à pleine vitesse et a percuté le bas du tibia de l’Espagnol : une semelle aussi dangereuse qu’incontrôlée, sanctionnée logiquement d’un carton rouge (38e). Globalement, les deux équipes se sont neutralisées lors de ce premier acte haché, marqué par plusieurs fautes et arrêts de jeu. Arsenal a montré quelques initiatives offensives, notamment via Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, mais ses tentatives ont été bien contenues par Chelsea et Robert et un bon Sánchez. Trevoh Chalobah a reçu des soins à deux reprises, tandis que Piero Hincapié a, lui-aussi, écopé d’un carton jaune (41e). En supériorité numérique, les Gunners ont dominé le ballon en toute fin de première période, mais les deux équipes se sont quittées sur un score vierge à la pause (0-0).

Chelsea arrache le nul en infériorité numérique

Au retour des vestiaires, Enzo Maresca a décidé de faire sortir Estêvão Willian pour le remplacer par Alejandro Garnacho. Dès la 47e minute, João Pedro a failli ouvrir le score pour Chelsea sur un coup franc de Reece James, mais sa tête a été détournée en corner par David Raya. Une minute plus tard, sur ce même corner, Trevoh Chalobah a parfaitement dévié de la tête le ballon dans le petit filet droit, offrant l’avantage aux Blues (1-0, 48e). Lewis-Skelly a été averti pour une charge sur Reece James dans le camp de Chelsea (54e). Profitant de leur supériorité numérique, les hommes de Mikel Arteta ont intensifié la pression et ont fini par égaliser : décalé sur la droite par Martin Ødegaard, Bukayo Saka a provoqué, pénétré dans la surface, crocheté Marc Cucurella avant de centrer au second poteau, où Mikel Merino a parfaitement repris de la tête pour inscrire l’égalisation sur la gauche du but (1-1, 59e).

Wesley Fofana est monté très haut sur le terrain pour commettre une faute sur l’ancien joueur de Chelsea, Noni Madueke (65e). Une intervention pas vraiment nécessaire, mais qui avait le mérite d’envoyer un message : l’ancien Stéphanois voulait rappeler qu’on ne passe pas impunément d’un club londonien à un autre. Quelques instants plus tard, Madueke a été remplacé par Viktor Gyökeres. À la 77e minute, Jurriën Timber a commis une faute évitable sur Alejandro Garnacho côté gauche, offrant un coup franc à 35 mètres des cages à Chelsea. Sur ce même coup franc de Pedro Neto, les Gunners ont bien dégagé en catastrophe avant que Bukayo Saka, lancé sur la droite, ne tente sa chance dans la surface, mais ne cadre pas (79e). Malo Gusto a réalisé un tacle salvateur dans l’entrejeu qui a permis à Chelsea de souffler un peu. À la 88e, Viktor Gyökeres a cartonné le gardien Sanchez et a logiquement été averti. Au bout du suspense, les deux équipes se quittent dos à dos. Avec ce résultat, Arsenal conserve la tête de la Premier League, avec 5 points d’avance sur Manchester City. De son côté, Chelsea remonte sur le podium et se place à la troisième position, restant donc à 6 points du leader.