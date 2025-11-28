Menu Rechercher
Chelsea : Cole Palmer va faire son grand retour contre Arsenal

Voilà une nouvelle qui devrait mettre encore plus de baume au coeur des supporters de Chelsea. Après une folle victoire face au FC Barcelone ce mardi en Ligue des Champions, les Blues chercheront à enchaîner ce dimanche lors du choc contre Arsenal (17h30). Une rencontre durant laquelle les Londoniens pourront compter sur le retour de Cole Palmer.

Touché à l’orteil depuis des semaines, le virtuose anglais va faire son retour lors du derby de Londres comme l’a annoncé Enzo Maresca en conférence de presse ce vendredi : «il est prêt à débuter et à jouer. Oui, tout le monde est content, les coéquipiers sont contents, nous sommes tous contents et le plus important, c’est que Cole est content, car un footballeur veut jouer des matchs et s’entraîner tous les jours.»

