Notes des joueurs
Statistiques
Prono
Blessures & suspensions
Match Chelsea - Arsenal en direct commenté
13e journée de Premier League - dimanche 30 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Arsenal (Premier League, 13e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Premier League entre Chelsea et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 30 novembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Arsenal.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Chelsea et Arsenal ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 novembre 2025 à 17:30 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Chelsea Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Arsenal ?
Chelsea : le coach E. Maresca a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, Pedro Neto, E. Fernández, Estêvão, João Pedro.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, P. Hincapié, Cristhian Mosquera, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli, E. Eze, B. Saka, Mikel Merino.
- Qui arbitre le match Chelsea Arsenal ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Chelsea Arsenal ?
London accueille le match au Stamford Bridge.
- Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 novembre 2025, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Chelsea ?
Un seul but a été inscrit pour Chelsea par T. Chalobah 48'.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par Mikel Merino 59'.