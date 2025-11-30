Menu Rechercher
1 - 1
terminé
Premier League 2025/2026 13e journée
Chelsea
1 - 1
MT : 0-0
terminé
Arsenal
Temps forts
59'
1 - 1
(PD B. Saka) Mikel Merino
48'
1 - 0
T. Chalobah (PD R. James)
mi-temps
0 - 0
38'
M. Caicedo

Notes des joueurs

#1 Logo Arsenal FC J. Timber 7.8 #2 Logo Arsenal FC M. Ødegaard 7.8 #3 Logo Arsenal FC B. Saka 7.7 Voir le classement complet
#1 Logo Chelsea FC T. Chalobah 7.5 #2 Logo Chelsea FC R. James 7.3 #3 Logo Arsenal FC Mikel Merino 7.1 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Classement live 1 Arsenal 30 3 Chelsea 24
Possession 62% Arsenal Chelsea
Tirs 11 7 4 4 4 8
Grosses occasions créées 67% Arsenal 2 Chelsea 1
Compositions Chelsea 4-2-3-1 Arsenal 4-2-3-1

Sondages

Voir tous
Qui est l'homme du match Chelsea - Arsenal ?
- Fin dans 4h
Génération de l'image en cours

Prono

Qui va gagner ?
1 CHE N NUL 2 ARS
424 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Chelsea FC Reece James 1 #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 1 #3 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Mikel Merino 2/3 67%
Fautes subies
#1 Logo Chelsea FC Reece James 4 #2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3 #3 Logo Arsenal FC Mikel Merino 3
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC Pedro Neto 0/3 0% #2 Logo Chelsea FC Estêvão 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Reece James 11/12 92% #2 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 11/15 73% #3 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 2 #2 Logo Chelsea FC Malo Gusto 2 #3 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 5/5 100% #2 Logo Chelsea FC Liam Delap 4/4 100% #3 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 6/7 86%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Pedro Neto 0/5 0% #2 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 0/5 0% #3 Logo Arsenal FC Noni Madueke 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 0/3 0% #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 0/3 0% #3 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Cristhian Mosquera 83/88 94% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 66/71 93% #3 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 28/31 90%
Corners et centres réussis
#1 Logo Chelsea FC Reece James 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Arsenal FC Cristhian Mosquera 22

Classement buteurs

#9 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 4 #9 Logo Chelsea FC Pedro Neto 4 #9 Logo Chelsea FC João Pedro 4 #9 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 4 #9 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 4 #22 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 3 #22 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3 #22 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
N
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
36% 20 Victoires 25% 14 Nuls 38% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure à la cuisse Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Benoît Badiashile Benoît Badiashile Blessure musculaire
Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure au mollet Viktor Gyökeres Viktor Gyökeres Ischio-jambiers Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Blessure à l'aine Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

Top commentaires

Polska 🇵🇱 18:26 Turpin ça fait plus de 24h et il a tjs pas sorti le rouge pour le joueur de Monaco 5 Répondre
Voir tous les commentaires (71)

Match Chelsea - Arsenal en direct commenté

13e journée de Premier League - dimanche 30 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Arsenal (Premier League, 13e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Premier League entre Chelsea et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 30 novembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Arsenal.

On en parle

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0
2.8
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Adam Nunn arbitre assistant
Gary Beswick arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Edward Smart arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stamford Bridge London
Stamford Bridge
  • Année de construction : 1877
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41841
  • Affluence moyenne : 32094
  • Affluence maximum : 41953
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 30 novembre 2025 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 13
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code CHE-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile Chelsea
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Chelsea et Arsenal ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 novembre 2025 à 17:30 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Chelsea Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Arsenal ?

Chelsea : le coach E. Maresca a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, Pedro Neto, E. Fernández, Estêvão, João Pedro.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, P. Hincapié, Cristhian Mosquera, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli, E. Eze, B. Saka, Mikel Merino.

Qui arbitre le match Chelsea Arsenal ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Arsenal ?

London accueille le match au Stamford Bridge.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 novembre 2025, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Chelsea ?

Un seul but a été inscrit pour Chelsea par T. Chalobah 48'.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par Mikel Merino 59'.

Top commentaires

Polska 🇵🇱 18:26 Turpin ça fait plus de 24h et il a tjs pas sorti le rouge pour le joueur de Monaco 5 Répondre
Voir tous les commentaires (71)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier