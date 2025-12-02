Arsenal : Mikel Arteta annonce une bonne nouvelle pour William Saliba

Depuis le début de saison, Arsenal est sûrement la meilleure équipe d’Europe. Capable de réaliser de grosses performances en Ligue des Champions, les Gunners sont également leaders de Premier League. Tout roule donc pour les hommes de Mikel Arteta qui devraient aussi enregistrer un retour providentiel dans les prochains jours. En effet, William Saliba, absent lors du dernier déplacement en championnat à Chelsea, est proche d’un retour dans le groupe comme l’a annoncé le coach espagnol en conférence de presse.

« Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus aujourd’hui, car nous avons une autre séance d’entraînement plus tard dans la journée. Tant que celle-ci n’aura pas eu lieu, nous ne saurons rien de plus. Il avait un petit souci, mais je pense que ce ne sera qu’une question de jours, donc attendons de voir. » Tout roule donc à l’Emirates Stadium.