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Brésil : Gabriel Magalhaes forfait contre la France

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Arsenal célèbre son but face à Newcastle @Maxppp
Brésil France

Décidément, les défenseurs d’Arsenal ont eu du mal à rester indemnes à la suite de la finale de League Cup perdue face à Manchester City (0-2). Après William Saliba, forfait pour le rassemblement de l’Équipe de France, c’est au tour de Gabriel Magalhaes de déclarer forfait pour le rassemblement du Brésil en mars. Les deux Gunners ne s’affronteront pas ce jeudi aux États-Unis lors du match amical entre les Bleus et la Seleção.

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C’est la CBF qui a annoncé la nouvelle ce lundi sur ses réseaux sociaux : « le défenseur d’Arsenal, Gabriel Magalhães, est forfait pour les matchs amicaux contre la France et la Croatie. Après la rencontre de dimanche (22) face à Manchester City, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, le joueur s’est plaint de douleurs au genou droit. Les examens d’imagerie ont confirmé que Gabriel Magalhães n’est pas apte à disputer les matchs de cette trêve internationale de la FIFA. Aucun autre joueur ne sera appelé pour le remplacer. »

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