Arsenal : Mikel Arteta s’explique sur le forfait de Saliba contre Chelsea

Leader incontesté de Premier League, Arsenal se déplace sur la pelouse de Chelsea, ce dimanche soir pour le compte de la 13e journée. Pour ce choc à Stamford Brigde, Mikel Arteta a aligné Cristhian Mosquera et Piero Hincapié en défense centrale, en l’absence de Gabriel… et de William Saliba.

Pourtant titulaire face au Bayern en Ligue des Champions mercredi (3-1), l’international français (31 sélections) n’est même pas présent sur le banc pour affronter les Blues. Interrogé par Sky Sports, Arteta est revenu sur l’état de forme de l’ex-Marseillais. « Samedi à l’entraînement, il ne se sentait pas bien. Nous devons donc voir ce qu’il s’est passé exactement. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de majeur, mais suffisant pour qu’il ne soit pas impliqué dans ce match », a déclaré le technicien espagnol. Un coup dur pour Arsenal, qui va donc disputer cette affiche sans sa paire habituelle en défense. C’est d’ailleurs la deuxième fois sur les 162 derniers matchs de Premier League qu’Arsenal va jouer sans Gabriel, ni Saliba.