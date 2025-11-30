LOSC, Algérie : frayeur pour Aïssa Mandi avant la CAN

Dans 21 jours, la CAN débutera au Maroc. Forcément, à quelques encablures d’une telle échéance, aucun joueur africain n’a envie de se blesser. En ce sens, chaque match où des internationaux africains jouent sont très scrutés pour voir qui se blesse ou ne se blesse. Ce dimanche, le Sénégal a vu la blessure préoccupante d’Ismaïla Sarr avec Crystal Palace.

Et ce dimanche, l’Algérie tremble également pour Aïssa Mandi. Joueur le plus capé de l’histoire de l’Algérie (111 sélections), le défenseur central est sorti sur blessure avec le LOSC face au Havre à la 39e minute de jeu. Il faut espérer que cela ne soit rien de grave pour le taulier des Fennecs qui devra être prêt dans trois semaines pour le début de la compétition continentale.