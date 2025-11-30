Menu Rechercher
Chelsea - Arsenal : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
Ce dimanche, c’est la 13e journée de la Premier League 2025/2026 avec un choc londonien entre Chelsea et Arsenal. À domicile, les Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Robert Sanchez dans les cages derrière Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Marc Cucurella. Le milieu de terrain est assuré par Reece James et Moises Caicedo. Devant, Joao Pedro est soutenu par Estevao, Enzo Fernandez et Pedro Neto.

De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-2-3-1 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, Cristian Mosquera, Piero Hincapié et Riccardo Calafiori. Martin Zubimendi et Declan Rice composent l’entrejeu avec Eberechi Eze un cran plus haut. En pointe, Mikel Merino est soutenu par Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.

Les compositions

Chelsea : Sanchez - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Estevao, Fernandez, Neto - Pedro

Arsenal : Raya - Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Martinelli - Merino

