Enzo Fernandez démonte la rumeur Real Madrid

Indispensable dans l’entrejeu de Chelsea cette saison avec déjà 18 contributions décisives toutes compétitions confondues (12 buts + 6 passes décisives), Enzo Fernández attire inévitablement les regards. Malgré les difficultés collectives des Blues, éliminés en Ligue des Champions par le PSG et actuellement 6es de Premier League, l’international argentin de 25 ans reste l’une des rares satisfactions à Stamford Bridge. Cette forme étincelante a ravivé l’intérêt du Real Madrid, prêt à tout pour le recruter cet été, bien que le joueur soit lié au club londonien par un contrat XXL courant jusqu’en juin 2032.

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Face à l’insistance des médias espagnols, le champion du monde a finalement décidé de mettre les points sur les i. Interrogé sur ces liens persistants avec la Casa Blanca, le milieu de terrain a fermement repoussé l’idée d’un départ imminent, préférant se concentrer sur les objectifs nationaux restants, tout en laissant une porte entrouverte après la Coupe du monde : «non, honnêtement, rien. Zéro discussion. Pour l’instant, nous nous concentrons sur Chelsea et sur ce qui reste des derniers matchs de la saison, et nous verrons après la Coupe du monde.»