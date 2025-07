Arsenal sort le chéquier pour Noni Madueke

Arsenal adore aller piocher à Chelsea. Ces dernières années Peter Cech, Willian, David Luiz, Jorginho, Kai Havertz, Raheem Sterling et même Kepa Arrizabalaga, déjà cet été, sont tous passés du centre d’entraînement de Cobham à celui de Shenley, pour des réussites diverses. C’est maintenant au tour de Noni Madueke d’effectuer ce court trajet entre les deux clubs. Devenu non pas indésirable mais plutôt remplaçant dans l’effectif toujours plus pléthorique des Blues, l’international anglais a vu son statut être de plus en plus remis en cause ces dernières semaines.

Il n’avait plus vraiment d’autres choix que de partir. L’ailier vient de signer un contrat de 5 ans en faveur des Gunners pour la somme de 60 M€. «Nous sommes ravis d’annoncer que l’internationale anglais Noni Madueke nous a rejoints pour un contrat à long terme», précise le communiqué des Gunners. Madueke devient la 4e recrue de l’été après les venues de Martín Zubimendi, Christian Nørgaard et Kepa Arrizabalaga, en provenance de Chelsea lui aussi, comme signé plus haut. En deux ans du côté des Blues, le joueur de 23 ans sera devenu international anglais (7 sélections).

Madueke n’avait plus sa place à Chelsea

Recruté du PSV Eindhoven à l’été 2023 contre 35 M€, il a connu une première année plutôt satisfaisante, malgré quelques petites blessures qui ont retardé son adaptation. Enzo Maresca attendait beaucoup de lui cette saison au point d’en faire un titulaire mais sa confiance s’est perdue au fil des semaines et il a fini par goûter au banc de touche. Les renforts des dernières semaines de Liam Delap, Jamie Gittens, Joao Pedro et Estevao ont signé sa fin de parcours.

À l’image de ses entrées en jeu lors de la Coupe du Monde des Clubs, Madueke a perdu de sa fluidité et a gagné en manque de confiance. Il lui fallait changer d’environnement. À Arsenal, il retrouve une équipe qui poursuit ses progrès saison après saison. Le 2e de Premier League de la saison passée cherche toujours un premier titre de champion d’Angleterre depuis 2004 mais sa demi-finale de Ligue des Champions, éliminé par le PSG futur vainqueur, est signe de ses ambitions vues à la hausse. C’est désormais à l’ailier de montrer de quoi il est capable avec sa nouvelle équipe.