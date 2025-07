OM : le représentant de Timothy Weah enrage contre la Juventus

L’été a démarré fort à l’Olympique de Marseille avec les arrivées libres d’Angel Gomes (Lille) et CJ Egan-Riley (Burnley). Les deux anglais ont d’ailleurs été rejoints par Facundo Medina (Lens) peu après. Depuis c’est plus calme avec le dossier menant à Igor Paixao (Feyenoord) qui patine ou celui de Timothy Weah (Juventus) qui est au point mort. Polyvalent, l’ailier droit américain qui peut jouer sur l’ensemble du couloir des deux côtés est considéré comme une bonne option par les dirigeants phocéens.

En forme la saison dernière, le fils de George Weah a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 43 rencontres avec les Turinois. De quoi conserver une certaine confiance avant de chercher un nouveau point de chute. Nous vous avons d’ailleurs fait part de discussions avancées entre l’Olympique de Marseille et le joueur de 25 ans. Ce dernier appréciant particulièrement le projet proposé par les Phocéens. Cela fait néanmoins quelques jours que la situation n’évolue plus.

Un conflit avec un dirigeant de la Juventus

Représentant du joueur, Badou Sambague a décidé de taper du poing sur la table au micro de RMC Sport envers un des dirigeants de la Juventus qu’il considère comme responsable de la situation actuelle : «le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer. Cette personne a bâclé sa Coupe du monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd’hui, par vengeance il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous.»

«Je n’ai pas l’habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd’hui serait accepter l’inacceptable et le manque de respect total. La classe ne s’achète pas pour un dirigeant c’est sûr, mais elle a toujours fait partie de l’histoire de la Juventus de Turin. Une personne est en train de saper cela. Let’s see…», a-t-il poursuivi. Un désaccord important entre le camp du joueur et un des dirigeants principaux de la Juventus qui empêche pour le moment toute évolution dans ce dossier. N’appréciant pas les méthodes de ce dernier, le représentant de Timothy Weah a donc tapé du poing sur la table. Assez pour faire bouger les lignes ? Les prochaines heures nous le diront …