OM : Timothy Weah envoie un message à Edon Zhegrova

L’OM aime décidément les Lillois. Après Angel Gomes, arrivé libre au début de l’été, Timothy Weah est arrivé en prêt depuis la Juventus, deux ans après avoir quitté le LOSC. Les deux anglophones pourraient bien être rejoints par un ancien coéquipier du Nord en la personne d’Edon Zhegrova, comme nous le révélions ces derniers jours.. Un renfort qu’apprécierait l’international américain, qui tente même de l’encourager à venir lors de sa présentation à la presse à Marseille ce jeudi.

La suite après cette publicité

«Est-ce que je vais jouer à l’agent infiltré pour le convaincre de venir à l’OM ? Bien sûr ! Mais je pense qu’il n’y a pas trop besoin. Le coach, la direction, le président sont très très forts ! Ils sont très gentils, tu sens qu’ils parlent avec le cœur, c’est ce qui m’a attiré. Je pense que quand ils vont lui parler, ce sera 100 % Marseille», assure la nouvelle recrue. Le LOSC souhaite obtenir 15 M€, plus 5 M€ de bonus alors que l’ailier n’a plus qu’un an de contrat.