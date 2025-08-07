Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

OM : Timothy Weah envoie un message à Edon Zhegrova

Par Maxime Barbaud
1 min.
Edon Zhegrova en action avec Lille. @Maxppp

L’OM aime décidément les Lillois. Après Angel Gomes, arrivé libre au début de l’été, Timothy Weah est arrivé en prêt depuis la Juventus, deux ans après avoir quitté le LOSC. Les deux anglophones pourraient bien être rejoints par un ancien coéquipier du Nord en la personne d’Edon Zhegrova, comme nous le révélions ces derniers jours.. Un renfort qu’apprécierait l’international américain, qui tente même de l’encourager à venir lors de sa présentation à la presse à Marseille ce jeudi.

La suite après cette publicité

«Est-ce que je vais jouer à l’agent infiltré pour le convaincre de venir à l’OM ? Bien sûr ! Mais je pense qu’il n’y a pas trop besoin. Le coach, la direction, le président sont très très forts ! Ils sont très gentils, tu sens qu’ils parlent avec le cœur, c’est ce qui m’a attiré. Je pense que quand ils vont lui parler, ce sera 100 % Marseille», assure la nouvelle recrue. Le LOSC souhaite obtenir 15 M€, plus 5 M€ de bonus alors que l’ailier n’a plus qu’un an de contrat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Lille
Timothy Weah
Edon Zhegrova

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Lille Logo Lille
Timothy Weah Timothy Weah
Edon Zhegrova Edon Zhegrova
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier