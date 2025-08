OM : les détails de l’opération Edon Zhegrova

Nouveau dossier chaud du mercato de l’Olympique de Marseille, Edon Zhegrova (26 ans) est en discussions avec le club phocéen comme nous vous l’avons dévoilé. Selon nos informations, l’ailier droit kosovar de Lille est convaincu par le projet olympien après les premiers contacts.

Cependant, Marseille aura deux obstacles dans ce dossier à régler. Tout d’abord, le joueur est considéré comme un extra-communautaire compte tenu de sa nationalité. L’entourage du joueur est donc en train de s’affairer à lui trouver un passeport européen. Il y a également la position de Lille qui souhaite obtenir au moins 15 millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus pour son joueur qui n’a plus qu’un an de contrat.