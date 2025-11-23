LOSC : Nabil Bentaleb est confiant pour la suite

Ce dimanche, le LOSC s’est imposé sur un score fleuve face au Paris FC en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (4-2). Et même si les Dogues ont eu plus de difficultés que ce qu’indique le tableau d’affichage, les hommes de Bruno Genesio peuvent avoir le sentiment du travail accompli avec ce succès qui leur permet de grimper à la quatrième place au classement.

Interrogé après la rencontre suite à son match plein, Nabil Bentaleb a fait part de sa joie après cette rencontre réussie : «on a réussi à inverser la tendance. On savait qu’on allait porter le coup de grâce. Il s’agissait de rester focus et solide défensivement. On a confiance en notre équipe. On savait que si on restait costaud défensivement, on allait se créer des occasions pour dérouler.»