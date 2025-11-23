Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

LOSC : Nabil Bentaleb est confiant pour la suite

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nabil Bentaleb (Lille) @Maxppp
Lille 4-2 Paris FC

Ce dimanche, le LOSC s’est imposé sur un score fleuve face au Paris FC en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (4-2). Et même si les Dogues ont eu plus de difficultés que ce qu’indique le tableau d’affichage, les hommes de Bruno Genesio peuvent avoir le sentiment du travail accompli avec ce succès qui leur permet de grimper à la quatrième place au classement.

La suite après cette publicité

Interrogé après la rencontre suite à son match plein, Nabil Bentaleb a fait part de sa joie après cette rencontre réussie : «on a réussi à inverser la tendance. On savait qu’on allait porter le coup de grâce. Il s’agissait de rester focus et solide défensivement. On a confiance en notre équipe. On savait que si on restait costaud défensivement, on allait se créer des occasions pour dérouler.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Nabil Bentaleb

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Nabil Bentaleb Nabil Bentaleb
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier