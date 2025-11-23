Fin de disette, doublé, duo prometteur avec Igamane : la folle soirée d’Olivier Giroud avec le LOSC

Il y a des soirées où tout se goupille bien. C’est exactement ce qu’a vécu ce dimanche le LOSC. À domicile, les Dogues n’ont pas flanché contre un Paris FC valeureux et ont su récolter un succès précieux au classement (4-2). En effet, en profitant des mauvais résultats de leurs adversaires et avec cette victoire méritée contre les Franciliens, Lille grimpe à la quatrième place. Outre l’aspect comptable, ce succès à domicile a également permis à Olivier Giroud de se refaire la cerise. En difficulté depuis des mois et après une disette de trois mois en Ligue 1, l’attaquant de 39 ans a retrouvé le sourire ce dimanche.

La suite après cette publicité

Aligné à la pointe de l’attaque dans un duo avec Hamza Igamane, le champion du monde 2018 a montré qu’il était un attaquant de classe mondiale. Dans tous les bons coups de son équipe, Giroud a été un relais providentiel pour son équipe et a rapidement été récompensé. Trouvé aux abords de la surface, l’ancien de l’AC Milan a décalé Perraud sur le côté gauche avant d’être retrouvé dans la surface. À bout portant, le numéro 9 nordiste ne s’est pas fait prier et a marqué son premier but dans l’élite depuis le 24 août dernier. Toujours aussi précieux dans le jeu et nouant une complémentarité intéressante avec Igamane, Giroud a été récompensé en fin de rencontre par un doublé sur penalty à la 76e minute de jeu. Un premier doublé avec Lille pour Giroud, qui a permis au LOSC de s’attribuer une belle victoire au classement.

Olivier Giroud est aux anges

Forcément, le sourire était présent sur les lèvres de Giroud après le match. Interrogé par Ligue 1+, le natif de Chambéry n’a pas caché sa joie après cette soirée parfaite et a donné des signaux encourageants après sa première cohabitation avec Hamza Igamane : « celui-là, je l’ai attendu, ça faisait quelques matchs que les cages se faisaient un peu petites. Ce sont des cycles. C’est un grand soulagement quand la réussite revient, l’efficacité. Ce soir, on a eu beaucoup d’occasions. Je regrette un peu celle où Kevin Trapp fait un superbe arrêt. On a eu beaucoup de situations, il a fallu attendre la seconde période. Je suis un compétiteur, je suis exigeant, c’est un super centre que me fait Félix (Correia)… manque de réussite. Mais je me suis senti bien ce soir. Je suis content pour l’équipe, on a bien travaillé pendant cette trêve, avec les mecs qui sont rentrés un peu tard, ce n’est jamais évident. J’espère que c’est le début d’une bonne série. On avait un gros coup à faire au classement, on va essayer de s’accrocher aux trois, de leur donner du fil à retordre. C’était important sur le plan comptable de recoller. Je me suis senti très bien avec Hamza ce soir, mais tout comme je me suis senti bien avec un autre joueur qui peut jouer plus milieu offensif. Hamza, c’est un attaquant, mais qui aime bien décrocher, participer au jeu, mettre beaucoup de mouvement. Le coach répète que le mouvement est important, ça ne le dérange pas qu’on occupe des zones différentes, mais à condition que toutes les zones soient occupées sur le terrain. Ce soir, on l’a plutôt bien fait, c’est une première encourageante. C’est bien pour nous et pour le staff d’avoir plusieurs cordes à notre arc. »

La suite après cette publicité

Un bonheur retrouvé dans le vestiaire lillois. En effet, fier de son choix tactique d’aligner ses deux attaquants, Bruno Genesio a forcément fait un aparté sur Giroud. Il a tenu à saluer le grand professionnalisme de son vétéran, toujours aussi sérieux à l’entraînement : « je suis heureux. Olivier est le meilleur buteur de l’équipe de France, même encore aujourd’hui. Ce n’est pas anodin et ça montre le grand joueur qu’il est. Cette période n’a pas été simple mentalement. C’est ça les périodes où vous êtes un grand buteur et vous ne marquez pas, c’est la rançon de la gloire. Il n’a pas lâché, il s’est entraîné comme un grand professionnel. Si on lui demandait de faire moins à l’entraînement, il a toujours été au bout de lui-même. Il n’a pas douté et il a été récompensé. C’est un exemple. On a la chance d’avoir un joueur comme ça dans nos rangs. Il faut que les jeunes en profitent, il va leur faire gagner quelques années d’expérience comme ça. »