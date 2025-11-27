Le LOSC fait 2 changements dans sa liste UEFA

Ce soir à 18h45, le LOSC va affronter le Dinamo Zagreb en Ligue Europa. Avant cette rencontre, les Dogues ont procédé à deux changements auprès de l’UEFA concernant la liste des joueurs inscrits pour participer à cette compétition.

Ainsi, Alexsandro et Marc-Aurèle Caillard, tous les deux blessés, sont remplacés respectivement par Ethan Mbappé et Thomas Sajous. Lille précise que ces modifications ont été validées par l’instance dirigeante du football européen et qu’elles seront applicables dès ce jeudi. Mbappé et Sajous pourront donc jouer.