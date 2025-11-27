Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel UEFA Europa League

Le LOSC fait 2 changements dans sa liste UEFA

Par Dahbia Hattabi
Ethan Mbappé avec le LOSC face à Genk en amical @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Lille Dinamo Zagreb Voir sur CANAL+ FOOT

Ce soir à 18h45, le LOSC va affronter le Dinamo Zagreb en Ligue Europa. Avant cette rencontre, les Dogues ont procédé à deux changements auprès de l’UEFA concernant la liste des joueurs inscrits pour participer à cette compétition.

La suite après cette publicité

Ainsi, Alexsandro et Marc-Aurèle Caillard, tous les deux blessés, sont remplacés respectivement par Ethan Mbappé et Thomas Sajous. Lille précise que ces modifications ont été validées par l’instance dirigeante du football européen et qu’elles seront applicables dès ce jeudi. Mbappé et Sajous pourront donc jouer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lille
Ethan Mbappé
Thomas Sajous

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lille Logo Lille
Ethan Mbappé Ethan Mbappé
Thomas Sajous Thomas Sajous
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier