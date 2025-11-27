Menu Rechercher
UEFA Europa League 2025/2026 5e journée
Lille
Dinamo Zagreb
Temps forts
36'
N. Mukau (PD H. Igamane)
21'
Félix Correia (PD H. Haraldsson)
Classement live 10 Lille 9 17 Dinamo Zagreb 7
Possession 69% Lille Dinamo Zagreb
Tirs 6 3 0 3 0 0
Grosses occasions créées 100% Lille 2 Dinamo Zagreb 0
Compositions Lille 4-2-3-1 Dinamo Zagreb 4-3-3
Qui va gagner ?
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 1 #2 Logo Lille Hamza Igamane 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo GNK Dynamo Zagreb Noa Mikić 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo GNK Dynamo Zagreb Noa Mikić 4/4 100% #2 Logo GNK Dynamo Zagreb Sergi Domínguez 4/5 80% #3 Logo Lille Benjamin André 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo GNK Dynamo Zagreb Josip Mišić 3 #2 Logo GNK Dynamo Zagreb Scott McKenna 2 #3 Logo Lille Thomas Meunier 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Benjamin André 2/2 100% #2 Logo Lille Aïssa Mandi 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Hamza Igamane 0/7 0% #2 Logo GNK Dynamo Zagreb Monsef Bakrar 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Hamza Igamane 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Aïssa Mandi 59/62 95% #2 Logo Lille Nathan Ngoy 50/54 93% #3 Logo Lille Benjamin André 35/40 88%

Série en cours
V
D
D
V
D
D
N
V
V
V
Rencontres précédentes
André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure musculaire Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Match Lille - Dinamo Zagreb en direct commenté

5e journée de UEFA Europa League - jeudi 27 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Dinamo Zagreb (UEFA Europa League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre Lille et Dinamo Zagreb. Ce match aura lieu le jeudi 27 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Dinamo Zagreb.

Arbitres

John Beaton arbitre principal
0.5
4
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
David McGeachie arbitre assistant
Ross MacLeod arbitre assistant
David Dickinson quatrième arbitre
Steven McLean arbitre VAR
Kevin Clancy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33457
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 67

Date 27 novembre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ FOOT
Code LOSC-DIN
Zone Europe
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Dinamo Zagreb
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Dinamo Zagreb en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Lille Dinamo Zagreb en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Dinamo Zagreb ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, T. Meunier, B. André, N. Bentaleb, N. Mukau, H. Haraldsson, Félix Correia, H. Igamane.

Dinamo Zagreb : de son côté, l'équipe dirigée par M. Kovačević évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : I. Filipović, M. Perez Vinlöf, S. McKenna, Sergi Domínguez, N. Mikić, M. Zajc, J. Mišić, D. Ljubičić, A. Hoxha, M. Bakrar, M. Lisica.

Qui arbitre le match Lille Dinamo Zagreb ?

John Beaton est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Dinamo Zagreb ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Dinamo Zagreb ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Lille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lille : Félix Correia 21', N. Mukau 36'.

