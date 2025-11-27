Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Match Lille - Dinamo Zagreb en direct commenté
5e journée de UEFA Europa League - jeudi 27 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Dinamo Zagreb (UEFA Europa League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre Lille et Dinamo Zagreb. Ce match aura lieu le jeudi 27 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Dinamo Zagreb.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Dinamo Zagreb en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Lille Dinamo Zagreb en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Dinamo Zagreb ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, T. Meunier, B. André, N. Bentaleb, N. Mukau, H. Haraldsson, Félix Correia, H. Igamane.
Dinamo Zagreb : de son côté, l'équipe dirigée par M. Kovačević évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : I. Filipović, M. Perez Vinlöf, S. McKenna, Sergi Domínguez, N. Mikić, M. Zajc, J. Mišić, D. Ljubičić, A. Hoxha, M. Bakrar, M. Lisica.
- Qui arbitre le match Lille Dinamo Zagreb ?
John Beaton est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Dinamo Zagreb ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Dinamo Zagreb ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Lille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lille : Félix Correia 21', N. Mukau 36'.