Lille OSC - Dinamo Zagreb : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 5e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un choc entre Lille et le Dinamo Zagreb. À domicile, les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi et Romain Perraud. Benjamin André et Nabil Bentaleb composent l’entrejeu avec Hakon Haraldsson un cran plus haut. En pointe, Hamza Igamane est soutenu par Ngal’ayel Mukau et Félix Correia.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Croates s’articulent dans un 4-3-3 avec Ivan Filipović dans les cages derrière Noa Mikić, Sergi Dominguez, Scott McKenna et Matteo Pérez Vinlöf. Le milieu de terrain est assuré par Dejan Ljubicic, Josip Misic et Miha Zajc. Devant, Monsef Bakrar est accompagné par Mateo Lisica et Arbër Hoxha.

Les compositions

Lille OSC : Özer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - Bentaleb, André - Correia, Haraldsson, Mukau - Igamane

La suite après cette publicité

Dinamo Zagreb : Filipovic - Mikic, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Ljubicic, Misic, Zajc - Lisica, Bakrar, Hoxha