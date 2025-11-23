Ligue 1 : le LOSC grimpe à la quatrième place en s’offrant le Paris FC

Un dimanche de Ligue 1 avare en buts. Hormis la victoire en toute fin de match de Brest face à Metz (3-2), qui envoie également le Bâton de Bourbotte chez les Brestois, seulement trois buts ont été inscrits dans les trois autres rencontres de la journée. Dès lors, de grands espoirs étaient placés sur la rencontre entre le LOSC et le Paris FC ce dimanche soir. Capables de produire un joli football, les deux équipes avaient forcément envie de l’emporter pour enclencher une bonne série après des résultats plutôt décevants dernièrement. De son côté, Lille avait l’occasion de frapper un grand coup en cas de victoire. Si les hommes de Bruno Genesio l’emportaient ce dimanche, ils avaient l’occasion de s’installer seuls à la quatrième place.

La suite après cette publicité

Le PFC voulait continuer de jouer les troubles-fête et entamait la rencontre avec de belles intentions. Toujours menés par un Ilan Kebbal habile techniquement, les Franciliens se sont montrés inspirés offensivement et ont eu les premières occasions du match. Mieux encore, le PFC a réussi à trouver la faille sur l’une d’entre elles. Traînant dans la surface après une frappe surpuissante de Lees-Melou, Willem Geubbels a hérité du ballon et a terminé dans le but du pied gauche (0-1, 11e). Piqués au vif, les Dogues ont cherché à répondre dans la foulée. Passant régulièrement sur le côté droit d’un Thomas Meunier généreux dans ses efforts, Lille a établi un siège dans la moitié de terrain de Parisiens fébriles. Finalement, le verrou du promu a cédé sur une offensive rondement menée.

Les vétérans ont assuré la victoire au LOSC

Trouvé en appui, Giroud a décalé Romain Perraud sur la gauche. Intelligent, le défenseur gauche a retrouvé son buteur en retrait et le goleador de 38 ans ne s’est pas fait prier pour égaliser à bout portant (1-1, 40e). Décrié, l’ancien de Chelsea met fin à une disette de près de trois mois en championnat. Proche du doublé dans la foulée (42e), le champion du monde 2018 a finalement dû attendre la seconde période pour confirmer sa très belle prestation. Très disponible et souverain dans les duels, Giroud a montré la voie et s’est plus illustré que son compère d’attaque, Hamza Igamane. Malgré énormément de volonté, le Marocain s’est procuré de nombreuses opportunités mais n’a pas su se démarquer face à un Samir Chergui qui lui a répondu avec une farouche combativité. Supérieurs malgré quelques occasions parisiennes, le LOSC a trouvé la faille sur penalty après une faute de Marchetti sur Haraldsson. En confiance, Giroud s’est offert son premier doublé en Ligue 1 en prenant Kevin Trapp à contre-pied (2-1, 76e).

La suite après cette publicité

Déroulant face à son public aux anges, le LOSC a même inscrit un troisième but. Sur un corner anodin, le malheureux Marchetti a dévié le ballon vers Aïssa Mandi qui n’avait plus qu’à conclure dans le but vide (3-1, 80e). Loin d’avoir abdiqué, le PFC a continué d’aller de l’avant. Une abnégation qui a payé avec la réduction de l’écart de Lohann Doucet après le joli travail d’Alimany Gory et Jean-Philippe Krasso (3-2, 86e). Malgré cet ultime baroud d’honneur, le Paris FC n’a pas eu les armes pour aller arracher le nul. Pire encore, Marius Broholm a corsé l’addition sur un nouveau penalty en fin de match (4-2, 90+6e). Solidaires défensivement, le LOSC a tenu bon et a été récompensé de son beau match par une victoire qui fait leurs affaires au classement. En effet, avec ce succès, Lille grimpe à la 4e place. De son côté, le PFC stagne à la 12e place et ne compte que trois points d’avance sur Lorient, barragiste.