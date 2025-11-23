Qu’est-ce que le Bâton de Bourbotte, ce drôle de trophée qui voyage entre les clubs de Ligue 1 ?

Cette saison, la course pour le titre s’annonce passionnante en Ligue 1. A l’heure où ces lignes sont écrites, six équipes se tiennent en neuf points entre le PSG, leader, et l’OL, sixième. Pourtant, les formations de l’élite concourent également pour un autre trophée insolite : le Bâton de Bourbotte. Méconnu du grand public il y a encore quelques semaines, cette distinction connaît un buzz inattendu depuis le début de saison. Mais qu’est réellement le Bâton de Bourbotte, l’autre trophée de Ligue 1 qui affole toutes les formations françaises depuis plusieurs semaines ?

2025, une année charnière pour le Bâton de Bourbotte

Le Bâton de Bourbotte est un trophée symbolique, inspiré du concept du bâton de Nasazzi qui existe avec la Coupe du monde depuis 1930, et transmis d’une équipe à l’autre dès que le détenteur est battu. C’est simple, si vous battez l’équipe qui a le bâton, vous l’obtenez. Contrairement à un titre officiel, il ne fait pas partie du palmarès de la Ligue. L’histoire de ce bâton remonte à la saison 2008-2009. Un blog nommé Poteau Rentrant l’a imaginé, en choisissant comme premier détenteur le LOSC champion d’après-guerre. Le capitaine des Dogues de cette époque s’appelait François Bourbotte, d’où le nom du trophée. Après la disparition du blog, l’idée a été reprise par quelques passionnés qui ont reconstitué les archives et lancé un site dédié, permettant de suivre le parcours du bâton à travers les saisons. Parmi ces amoureux de la Ligue 1, Guillaume Amary.

Actuellement CM du compte Bâton de Bourbotte sur les réseaux sociaux, ce dernier nous a expliqué comment il a retracé l’histoire de ce trophée particulier avec un ami : «c’est un blog de stats insolites qui avait créé le concept en 2008, qui s’appelait Poteau rentrant, qui a fait ça jusqu’en 2013 de façon assez archaïque, on va dire, juste sur un blog en fait. Et en 2013, le site a disparu. Avec un pote à moi, en 2016, on connaissait tous les deux, je ne sais pas pourquoi on n’a pas parlé de ça, et on s’est dit, tiens, qu’est-ce qu’il est devenu, et du coup, on a repris toutes les stats, tout ça, pour remonter le concept, et ça restait 100% virtuel jusqu’au début de cette saison, et là, au début de cette saison, on a lancé le bâton physique, qui est intégré dans les clubs, et qui, du coup, effectivement, donne une plus grande exposition au concept.» En effet, depuis le début de saison, le bâton existe réellement. Et il suscite un réel engouement auprès des clubs et des supporters.

Le FC Metz ne veut plus le lâcher !

En effet, cette saison, plusieurs images de liesse dans les vestiaires ont été médiatisées par Ligue 1+. Ainsi, lors que le RC Lens l’avait récupéré face au LOSC, le vestiaire artésien a célébré cette récolte inattendue. Il y a quelques semaines, le FC Metz s’est imposé face à Lens. Un succès qui a provoqué un émoi particulier chez les Grenats, nouveaux détenteurs du Bâton. Largement célébré par le club et les supporters qui veulent le défendre à chaque match, les Messins l’ont gardé jusqu’à cette trêve internationale. A croire que ce Bâton donne des ailes à Metz, qui reste sur trois victoires de rang dans l’élite ! «C’est un trophée qui ne se prend pas au sérieux, rappelle Guillaume. Mais ça permet également de donner une histoire de plus à certains matches de Ligue 1. Désormais, Metz va devoir défendre le Bâton. Je me suis retrouvé devant un Metz-Nice dimanche, il y a deux semaines, je n’aurais jamais cru regarder ce match-là, mais…C’était pour le bâton, et à la fin, ils l’ont gardé !»

Actuellement, le Bâton a changé de détenteur à 952 reprises et 91 équipes différentes l’ont possédé. L’équipe qui l’a eu le plus souvent est logiquement le PSG, en pleine hégémonie depuis 2013, avec 247 matches. En plein boum depuis des mois, le Bâton est dorénavant devenu un trophée à part entière en Ligue 1. Mais quelle est la suite pour cette drôle de distinction ? Pour Guillaume, il n’y a pas réellement de plan d’avenir mais chaque bonne opportunité sera bonne à prendre : «nous ne sommes pas en contact avec la LFP. On n’arrive pas trop à les toucher, à rentrer en contact avec eux. Après, on a Ligue 1+, qui commence à bien aimer le truc. Donc, ça sera peut-être une porte d’entrée.» Vous l’aurez compris, vous n’allez pas arrêter d’entendre parler du Bâton de Bourbotte. Ce dimanche, le FC Metz le remet d’ailleurs en jeu sur la pelouse de Brest à 17h15.