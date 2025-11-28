Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

CAN 2025 : le Paris FC va bloquer ses joueurs jusqu’au 14 décembre

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kebbal avec le PFC @Maxppp

Dans quelques semaines, la CAN va débuter au Maroc. Le match d’ouverture entre le Maroc et les Comores aura lieu le 21 décembre prochain. Et comme à chaque édition, les sélectionneurs vont devoir se creuser la tête pour préparer convenablement la compétition qui se déroulera en pleine saison. Alors que certaines rumeurs récentes expliquaient que la FIFA autorisait les clubs à libérer leurs joueurs le 8 décembre prochain, la tendance était plutôt au 14 décembre, une semaine à peine avant la compétition.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui avait notamment confirmé la tendance en conférence de presse, expliquant que les sélectionneurs négociaient évidemment pour récupérer les joueurs plus tôt afin de permettre une meilleure préparation. Mais est-ce que les clubs accepteront ? Selon les informations de RMC Sport, le Paris FC a déjà expliqué qu’il ne libérerait aucun joueur avant le 14 décembre. Les Algériens Kebbal et Chergui sont concernés, tout comme le Malien Camara, le Nigérian Moses Simon et l’Ivoirien Krasso. Le club a déjà appelé les fédérations et les différents sélectionneurs pour annoncer cette décision. Pour l’heure, l’EFC discute toujours avec la FIFA pour fixer une date de libération des joueurs évoluant en Europe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
CAN
Paris FC
Algérie

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
CAN Coupe d'Afrique des Nations
Paris FC Logo Paris FC
Algérie Flag Algérie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier