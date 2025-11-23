Serie A : l’AC Milan remporte le derby contre l’Inter grâce à un immense Mike Maignan

Dans le cadre de la 12e journée de Serie A, l’AC Milan affrontait l’Inter Milan ce dimanche soir pour un derby au sommet, dans un Giuseppe-Meazza en ébullition. Marcus Thuram était titulaire côté nerazzurri, tandis que trois Français figuraient dans le onze milanais : Mike Maignan, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana. Christopher Nkunku, lui, a commencé la rencontre sur le banc. Malgré une nette domination dans la possession en première période en faveur des hommes de Chivu, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, Christian Pulisic a libéré l’AC Milan en ouvrant la marque après une frappe croisée de Saelemaekers mal repoussée par Sommer (0-1, 54e). Mike Maignan a ensuite été héroïque, multipliant les arrêts, avec un total de six arrêts ce soir, pour maintenir les Rossoneri devant. Le gardien des Bleus s’est même illustré en stoppant un penalty d’Hakan Çalhanoğlu (74e), pourtant spécialiste de l’exercice. Grâce à cette victoire, le Milan AC grimpe à la 2e place du classement de Serie A, derrière la Roma, tandis que l’Inter campe au 4e rang, à une longueur de Naples.