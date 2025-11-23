Menu Rechercher
27'
Serie A 2025/2026 12e journée
Inter Milan
0 - 0
27'
Milan
Diffusé sur DAZN
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 2 Inter Milan 25 5 Milan 23
Possession 56% Inter Milan Milan
Tirs 7 6 2 1 0 2
Grosses occasions créées 100% Inter Milan 1 Milan 0
Compositions Inter Milan 3-5-2 Milan 3-5-2
Prono

Qui va gagner ?
1 INT N NUL 2 MIL
225 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 1
Dribbles réussis
#1 Logo AC Milan Christian Pulišić 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo AC Milan Alexis Saelemaekers 4/4 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AC Milan Strahinja Pavlović 2/3 67% #2 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 2/3 67%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
D
D
N
V
N
N
Rencontres précédentes
52% 27 Victoires 19% 10 Nuls 29% 15 Victoires

Blessures & suspensions

Raffaele Di Gennaro Raffaele Di Gennaro Fracture du poignet Tomás Palacios Tomás Palacios Blessure à la cuisse Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Matteo Darmian Matteo Darmian Blessure au mollet Matteo Darmian Matteo Darmian Inconnu Francesco Acerbi Francesco Acerbi Ischio-jambiers Henrikh Mkhitaryan Henrikh Mkhitaryan Blessure à la cuisse Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire Denzel Dumfries Denzel Dumfries Blessure à la cheville
Santiago Giménez Santiago Giménez Blessure à la cheville Santiago Giménez Santiago Giménez Inconnu Strahinja Pavlović Strahinja Pavlović Coup Zachary Athekame Zachary Athekame Blessure au mollet

Match Inter Milan - Milan en direct commenté

12e journée de Serie A - dimanche 23 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Inter Milan et Milan (Serie A, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Serie A entre Inter Milan et Milan. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Inter Milan et Milan.

On en parle

Arbitres

Simone Sozza arbitre principal
0.8
3
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Giorgio Peretti arbitre assistant
Valerio Colarossi arbitre assistant
Matteo Marcenaro quatrième arbitre
Aleandro Di Paolo arbitre VAR
Gianluca Aureliano arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Giuseppe Meazza Milano
Stadio Giuseppe Meazza
  • Année de construction : 1926
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75817
  • Affluence moyenne : 49203
  • Affluence maximum : 81766
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 23 novembre 2025 20:45
Compétition Serie A
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 12
Diffusion DAZN
Code INT-MIL
Zone Italie
Équipe à domicile Inter Milan
Équipe à l'extérieur AC Milan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Inter Milan et Milan en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 novembre 2025 à 20:45 sur DAZN.

Où voir le match Inter Milan Milan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Inter Milan et Milan ?

Inter Milan : le coach C. Chivu a choisi une formation en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, F. Acerbi, M. Akanji, F. Dimarco, P. Sučić, H. Çalhanoğlu, N. Barella, Carlos Augusto, L. Martínez, M. Thuram.

AC Milan : de son côté, l'équipe dirigée par M. Allegri évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : M. Maignan, S. Pavlović, M. Gabbia, F. Tomori, D. Bartesaghi, A. Rabiot, L. Modrić, Y. Fofana, A. Saelemaekers, Rafael Leão, C. Pulišić.

Qui arbitre le match Inter Milan Milan ?

Simone Sozza est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Inter Milan Milan ?

Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.

Quelle est la date et l'heure du match Inter Milan Milan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Voir tous les commentaires
Top commentaires
Comparer les stats du match
