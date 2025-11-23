Prono
Match Inter Milan - Milan en direct commenté
12e journée de Serie A - dimanche 23 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Inter Milan et Milan (Serie A, 12e journée)
Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 20:45.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Inter Milan et Milan.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Inter Milan et Milan en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 novembre 2025 à 20:45 sur DAZN.
- Où voir le match Inter Milan Milan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Inter Milan et Milan ?
Inter Milan : le coach C. Chivu a choisi une formation en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, F. Acerbi, M. Akanji, F. Dimarco, P. Sučić, H. Çalhanoğlu, N. Barella, Carlos Augusto, L. Martínez, M. Thuram.
AC Milan : de son côté, l'équipe dirigée par M. Allegri évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : M. Maignan, S. Pavlović, M. Gabbia, F. Tomori, D. Bartesaghi, A. Rabiot, L. Modrić, Y. Fofana, A. Saelemaekers, Rafael Leão, C. Pulišić.
- Qui arbitre le match Inter Milan Milan ?
Simone Sozza est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Inter Milan Milan ?
Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.
- Quelle est la date et l'heure du match Inter Milan Milan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.