L’ancien gardien Lorenzo Buffon est décédé

Le football italien pleure la disparition de Lorenzo Buffon, ancien gardien de l’AC Milan, du Genoa et de la sélection italienne, décédé à 95 ans des suites d’une crise cardiaque. Cousin germain du grand-père de Gianluigi Buffon, il a remporté quatre titres de champion avec l’AC Milan (1951, 1955, 1957 et 1959) et a également évolué avec l’Inter Milan. Avec la sélection italienne, il a disputé 16 matchs, dont la Coupe du monde 1962.

L’AC Milan a tenu à lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux. « Ses mains de fer ont fait de l’AC Milan, un protagoniste d’innombrables victoires dans les années 1950. Lorenzo le Magnifique, homme bon au cœur rossonero, nous a quittés. C’est avec une profonde émotion que nous disons adieu à Lorenzo Buffon et honorons sa mémoire », a publié le club milanais sur ses réseaux sociaux. Dans ses dernières années, il avait également œuvré au sein du secteur jeunesse du club, transmettant son expérience aux jeunes générations.