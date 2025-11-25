Menu Rechercher
Serie A

L’ancien gardien Lorenzo Buffon est décédé

Le football italien pleure la disparition de Lorenzo Buffon, ancien gardien de l’AC Milan, du Genoa et de la sélection italienne, décédé à 95 ans des suites d’une crise cardiaque. Cousin germain du grand-père de Gianluigi Buffon, il a remporté quatre titres de champion avec l’AC Milan (1951, 1955, 1957 et 1959) et a également évolué avec l’Inter Milan. Avec la sélection italienne, il a disputé 16 matchs, dont la Coupe du monde 1962.

AC Milan
Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria.
L’AC Milan a tenu à lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux. « Ses mains de fer ont fait de l’AC Milan, un protagoniste d’innombrables victoires dans les années 1950. Lorenzo le Magnifique, homme bon au cœur rossonero, nous a quittés. C’est avec une profonde émotion que nous disons adieu à Lorenzo Buffon et honorons sa mémoire », a publié le club milanais sur ses réseaux sociaux. Dans ses dernières années, il avait également œuvré au sein du secteur jeunesse du club, transmettant son expérience aux jeunes générations.

