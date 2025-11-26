Menu Rechercher
UEFA Youth League

Arsenal : crochet, roulette, ballon piqué… le but phénoménal de Max Dowman en Youth League

Par Jordan Pardon
Arsenal 4-2 Bayern

Max Dowman ne jouera pas face au Bayern Munich ce soir en Ligue des Champions. L’attaquant de 15 ans d’Arsenal a été laissé à la disposition de l’équipe U19 pour affronter les Munichois cet après-midi en Youth League. Et les Allemands s’en souviendront longtemps.

CBS Sports Golazo ⚽️
MAX DOWMAN. THAT IS AN UNREAL GOAL FOR ARSENAL 🤯
Voir sur X

Arsenal s’est effectivement imposé 4-2, et le prodige des Gunners a joué un rôle central dans le succès des siens. Buteur de l’égalisation avant la pause (38e, 1-1), il a fini le travail dans les arrêts de jeu d’un enchaînement phénoménal : un crochet, une roulette et un ballon piqué pour ajuster le gardien allemand (4-2). Il affrontait des joueurs âgés d’un, voire deux ans de plus que lui.

