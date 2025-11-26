UEFA Youth League
Arsenal : crochet, roulette, ballon piqué… le but phénoménal de Max Dowman en Youth League
Max Dowman ne jouera pas face au Bayern Munich ce soir en Ligue des Champions. L’attaquant de 15 ans d’Arsenal a été laissé à la disposition de l’équipe U19 pour affronter les Munichois cet après-midi en Youth League. Et les Allemands s’en souviendront longtemps.
Arsenal s’est effectivement imposé 4-2, et le prodige des Gunners a joué un rôle central dans le succès des siens. Buteur de l’égalisation avant la pause (38e, 1-1), il a fini le travail dans les arrêts de jeu d’un enchaînement phénoménal : un crochet, une roulette et un ballon piqué pour ajuster le gardien allemand (4-2). Il affrontait des joueurs âgés d’un, voire deux ans de plus que lui.
