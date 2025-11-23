Inter-Ac Milan : les compositions officiellles

C’est le choc de cette 12e journée de Serie A. L’Inter et l’AC Milan vont croiser le fer dans leur enceinte commune de San Siro (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Pour les Nerazzurri, une victoire leur permettrait de partager la tête du championnat italien avec l’AS Roma. Tandis que pour les Rossoneri, ils reviendraient à hauteur de Naples.

Christian Chivu a opté pour un 3-5-2. Marcus Thuram retrouve sa place de titulaire après un blessure contractée début octobre. Il est évidemment associé à Lautaro Martinez. Dumfries n’étant pas opérationnelle, c’est l’ancien de Monza Carlos Augusto qui sera piston droit. Pour la défense centrale, c’est du connu avec Akanjo, Acerbi et Bastoni. Sucic est toujours présent au milieu de terrain en attendant que Mkhitaryan retrouve la forme. Max Allegri a couché le même dispositif que son homologue interiste. Pour la première de la saison, Leao et Pulisic seront alignés d’entrée. Bartesaghi a été préféré à Estupinan sur le côté gauche. Adrien Rabiot est titulaire au côté de Modric au milieu de terrain.

Les compositions officielles :

Inter : Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Thuram, Lautaro

AC Milan : Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Leao, Pulisic.