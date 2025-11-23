Paris FC : Kevin Trapp est frustré de la défaite à Lille

Ce dimanche, le LOSC s’est imposé en clôture de la 13e journée de Ligue 1 face au Paris FC (4-2). Une victoire importante pour les Dogues qui grimpent à la quatrième place au classement et qui frustre le Paris FC. Malgré un bon match, les Parisiens n’ont pas su concrétiser leurs occasions et ont été trop poreux défensivement pour éviter la défaite. Après la rencontre, Kevin Trapp, auteur d’un match solide dans les buts parisiens malgré quatre buts encaissés, a fait part de son désarroi :

La suite après cette publicité

« On a fait beaucoup d’efforts. A la fin, on prend un but sur pénalty, et le troisième derrière. Ca a tué un peu le match. Mais on revient à 3-2. Il faut regarder si ce sont vraiment des pénos ou pas. On est déçus par rapport à ce qu’on a fait. Pour toute l’équipe, c’est compliqué quand tu prends quatre buts. J’ai essayé de faire le maximum comme tout le monde. On perd le match sur trois coups de pied arrêtés, deux pénos et un corner. C’est dommage, on méritait plus. Mais on l’a dit très souvent.»