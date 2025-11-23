Paris FC : Stéphane Gilli en veut à l’arbitrage contre Lille

Ce dimanche, le Paris FC a chuté à Lille en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Une défaite frustrante pour les Parisiens qui chutent et qui n’ont plus que trois points d’avance sur Metz, premier relégable. Après la rencontre, Stéphane Gilli, l’entraîneur francilien, a fait part de sa frustration après quelques situations arbitrales qu’il juge litigieuses :

«On est tombés face à une très belle équipe. Je pense que c’est la meilleure équipe qu’on ait rencontrés ce soir. On a fait une belle entame de match. On a subi en première période. On a été trop haut en seconde période. J’aime pas parler de l’arbitrage mais la situation à la 27e minute (Willem Geubbels qui part seul face au but mais est signalé hors-jeu, ndlr)…on fait des réunions avec eux, Willem part de notre camp et il lève le drapeau directement. On laisse tout le temps jouer mais là…Ca veut dire qu’il y’a 1-0, je ne sais pas s’il va marquer mais il se présente face au but. Je ne parle pas non plus du dernier penalty de Lille. Ca n’enlève rien la qualité du LOSC mais j’ai des regrets.»