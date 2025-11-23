Rennes : les mots glaçants d’Habib Beye sur la blessure d’Estéban Lepaul

Heureusement, plus de peur que de mal pour Estéban Lepaul. Hier face à Monaco, on a un temps cru que l’attaquant rennais ne se relèverait pas de l’horrible tacle de Denis Zakaria, expulsé dans la foulée. Les réactions de ses coéquipiers laissaient aussi craindre le pire, à l’image de Breel Embolo, qui craignait une fracture du tibia de l’ex-Angevin. Lepaul s’est finalement relevé, au grand soulagement de son entraîneur Habib Beye (il a ensuite été remplacé par Blas).

«Il a pris une très grosse semelle, a expliqué l’entraîneur sénégalais. Ma frayeur, c’est que les joueurs m’ont tous regardé en me disant qu’il lui avait cassé le tibia… Breel vient me voir en me disant : « C’est cassé, c’est cassé ! » Je me dis que c’est grave. Son tibia est très marqué, ça mérite le carton rouge. Fort heureusement, il a pu continuer, mais on a été obligé de le sortir parce qu’il avait très mal. On va regarder ça, parce que c’est un coup qui peut être dérangeant pour s’entraîner avec l’hématome dans 48 heures.»