Comment le Stade Rennais s’est remis la tête à l’endroit

Et de 4 pour le Stade Rennais ! Pour la première fois depuis presque deux ans (fin décembre 2023/début janvier 2024), le club breton enchaîne 4 victoires à la suite en Ligue 1. Un rebond spectaculaire qui le propulse à la 4e du championnat, à 4 longueurs du podium tout de même, alors les 8 derniers matchs de cette 14e journée doivent encore se disputer. La situation n’est pas toute rose évidemment, car ce succès a été difficilement acquis sur la pelouse de Metz (1-0). Les Rennais ont souffert et s’en sont même remis à un grand Brice Samba, mais il leur permet d’envisager la suite avec sérénité.

C’est déjà un luxe lorsque l’on se remémore la situation il y a un mois tout juste, avant de se rendre à Toulouse (2-2, 29 octobre). La direction avait proposé de le garder encore un moment alors que tout indiquait que les chemins allaient se séparer après un mauvais départ. Selon nos informations, les Pinault ont poussé pour le maintenir à la tête de l’équipe première et veulent l’accompagner de deux nouveaux adjoints qui connaissent bien le contexte avec Mathieu Le Scornet et Eric Blahic. La décision de le garder est pour le moment valider par les bons résultats, qui plus est face à des équipes concurrentes : Strasbourg et Monaco, à un degré moindre le PFC et Metz où d’autres s’y sont cassés les dents.

La bonne lecture de Beye

«Je suis très satisfait, il le faut lorsque nous avons traversé la récente situation. C’était difficile, on fait 25 minutes de très haut niveau, on a perdu le fil, mais on ne peut pas tout maîtriser. Ils nous ont acculés sur notre but, mais on a tenu, se réjouissait le coach après la rencontre. Ce soir, on est 4e de Ligue 1, c’est très appréciable. Lens et Nice ont perdu ici. On est un effectif restreint, on savait qu’on n’aurait pas tous les postes doublés en attaque. Il y a moins de connexion entre Esteban et Breel, ça a été plus difficile pour eux collectivement. On a protégé les joueurs dans la période difficile, c’est pour cela que j’entraîne.»

Son triple changement à l’heure de jeu (Blas, Merlin, Rouault à la place de Cissé, Frankowski et Brassier) a montré qu’il a eu la bonne lecture du match. «On ne récupérait pas le fil technique et il fallait une forme d’électrochoc. Changer trois joueurs, c’est quelque chose qui marque. Ceux qui sont rentrés ont été essentiels au maintien de ce qui avait été acquis par ceux qui ont démarré.» Cela a permis au moins de rééquilibrer le collectif, pas d’empêcher les occasions messines, à l’image de la double parade de Samba en fin de rencontre. Gagner moche, à l’extérieur et sans encaisser de but, c’est toujours à prendre.

Rongier : «ces trois points comptent énormément»

Il y a aussi d’autres satisfactions à souligner comme la complémentarité des trois de l’entrejeu, Mahdi Camara, Valentin Rongier et Djaoui Cissé, chacun dans des rôles et des tâches différentes. L’ancien Marseillais a d’ailleurs ouvert son compteur hier en inscrivant l’unique but de la soirée. «On retient la victoire ce soir, car dans le contenu on peut mieux faire. On a été rattrapés lors de trois déplacements. Ces trois points comptent énormément», soulignait le buteur du soir. Avant un déplacement au Parc des Princes et après des semaines de morosité, il n’y a pas de quoi faire la fine bouche.