Exclu FM Ligue 1

Rennes : les Pinault font bloc derrière Habib Beye

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Habib Beye avec le Stade Rennais @Maxppp

Habib Beye espère désormais avoir tourné le dos à ses soucis. Maintenu après le match nul face à Toulouse (2-2) mercredi, le coach sénégalais devait trouver le temps long depuis sa dernière victoire face à l’OL mi-septembre. Il se savait dans l’urgence de gagner aujourd’hui, et ses joueurs ont montré qu’ils ne l’avaient pas abandonné. En éparpillant Strasbourg (4-1) - ce que personne n’avait encore été en mesure de faire dans cette saison - les Rennais ont montré qu’ils avaient de la ressource. Du côté de la direction bretonne, la production collective du jour a sûrement dû prêcher des convaincus sur la capacité de Beye à redresser la barre.

Selon nos informations, la famille Pinault souhaite aujourd’hui mettre leur entraîneur dans le meilleur confort possible. Les actionnaires ont l’ambition de lui ramener deux adjoints, dont Mathieu Le Scornet pour le mois de janvier. Passé par Strasbourg, Le Scornet officie désormais comme Directeur Technique du Centre de Formation du PSG, et il avait déjà été proposé en janvier pour épauler Beye sur le banc breton. Il faudra toutefois parvenir à convaincre le coach de remodeler son staff, qui garde son entière confiance aujourd’hui. En parallèle, les Pinault poussent aussi pour faire venir Eric Blahic à la place de Laurent Bessière, proche d’Arnaud Pouille et en charge de l’aspect performance. Ce serait un véritable coup dur pour le président de Rennes, qui avait oeuvré pour faire venir Bessière en mai, avec qui il avait déjà collaboré par le passé à Lens.

Pub. le - MAJ le
