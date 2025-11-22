AS Monaco : que retenir des grands débuts de Paul Pogba en Ligue 1 ?

811 jours que Paul Pogba n’avait plus fait vibrer le gazon. Intérieurement, l’émotion a dû être intense pour le champion du monde 2018, entré en jeu à la 85e minute face au Stade Rennais dans un match déjà plié en défaveur de son équipe (défaite 4-1). S’il se savait attendu, il n’avait probablement pas prévu de recevoir un accueil aussi chaleureux de la part du public breton, qui lui avait réservé une ovation émouvante et digne d’une très grande figure locale.

Impassible en apparence, Pogba a dû apprécier le geste, et le public a aussi dû apprécier son entrée, pleine de vie et de joie. L’international tricolore n’a jamais diffusé la sensation de jouer avec le frein à main, ni d’être sur la retenue dans ses courses malgré son passif avec les blessures. En 10 minutes, il a eu le temps de toucher une dizaine de ballons, pour un total de 14 passes réussies sur 15. Sa seule transmission ratée de la soirée a été la première, lorsqu’il s’est essayé à une longue ouverture. Mais la tentative marquait déjà son désir d’aller de l’avant.

Une tentative de sombrero, un râteau et plusieurs récupérations

Le réalisateur avait bien saisi l’enjeu de cette fin de rencontre, et il n’a pas hésité à nous offrir des plans serrés du Français. On a ainsi pu voir Pogba prendre le "lead" d’entrée, n’hésitant pas à distribuer quelques conseils par-ci, par là, à Ouattara comme à Camara, son associé du milieu avec qui il a déjà pu nouer des liens forts en dehors du football. Sur ses quelques ballons touchés, Pogba a aussi rappelé la qualité de sa technique, s’il en était vraiment besoin : déviation de l’extérieur du pied sur un ballon piégeux et aérien, diagonale téléguidée, râteau dans ses 30 mètres pour gagner du terrain, passe à l’aveugle dans le dernier tiers qui a mené à une situation de but.

On l’a aussi vu aller chercher son vis-à-vis très haut sur la pelouse, comme lorsqu’il est venu se servir dans les pieds du jeune Rosier avec autorité. Le public s’est également enflammé devant sa tentative de sombrero sur Camara, lui-même rieur sur l’action. Pogba a donné envie d’être revu, et c’est peu dire que la date de son prochain match doit être cochée sur votre calendrier : ce sera probablement face au PSG, samedi prochain.