Francfort : Elye Wahi proche d’un départ dès cet hiver après la rupture avec son entraîneur

Elye Wahi a vécu un nouveau match compliqué avec l’Eintracht Francfort face à Cologne. Entré en jeu à la 78e minute, l’attaquant français, déjà en difficulté ces dernières semaines, a perdu un très grand nombre de duels et de ballons, restant parfois immobile ou au sol après ses erreurs. Son attitude a exaspéré son entraîneur Dino Toppmöller, furieux sur le bord de la pelouse. Ce dernier a ensuite pointé publiquement du doigt les entrants : « À la fin, nous devons évidemment aussi parler des joueurs qui sont entrés et qui n’ont absolument pas plaidé en faveur de plus de temps de jeu », a-t-il déclaré dans une phrase largement interprétée comme visant principalement Elye Wahi.

D’après Bild, Toppmöller est particulièrement agacé par le nombre de chances accordées que le Français n’a pas su saisir, que ce soit comme titulaire ou en lui offrant de nombreuses entrées en jeu lorsque les matches semblaient maîtrisés. Wahi a trop souvent déçu et montré un manque d’engagement flagrant, au point de perdre le peu de crédit qu’il lui restait auprès du staff et de l’environnement du club. Le média allemand rapporte également que la confiance de l’entraîneur serait désormais totalement rompue, et qu’une séparation dès cet hiver apparaît non seulement possible, mais presque inévitable.