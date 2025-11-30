Menu Rechercher
BL : Francfort et Wolfsbourg dos à dos

Par Max Franco Sanchez
1 min.
BL : Francfort et Wolfsbourg dos à dos @Maxppp
Francfort 1-1 Wolfsbourg

Cette 12e journée de Bundesliga nous laissait un duel assez intéressant entre l’Eintracht Francfort, septième et sur une dynamique très positive, et Wolfsbourg, quinzième au coup d’envoi du match et sur trois matchs perdus de suite. Les Loups ont réussi à mettre fin à leur mauvaise série en arrachant le match nul 1-1.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
7 Logo Francfort Francfort 21 12 +5 6 3 3 28 23
15 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 9 12 -8 2 3 7 14 22

Ils étaient pourtant devant au score jusqu’à la toute fin de partie grâce à ce but de Zehnter à la 67e. Mais dans le bout du bout du temps additionnel, Michy Batshuayi égalisait sur penalty pour l’Eintracht. Les deux équipes font donc du sur-place qui n’arrange aucune des deux, que ce soit dans la course pour l’Europe ou dans la lutte pour le maintien.

Pub. le - MAJ le
