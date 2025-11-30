Bundesliga
BL : Francfort et Wolfsbourg dos à dos
1 min.
@Maxppp
Cette 12e journée de Bundesliga nous laissait un duel assez intéressant entre l’Eintracht Francfort, septième et sur une dynamique très positive, et Wolfsbourg, quinzième au coup d’envoi du match et sur trois matchs perdus de suite. Les Loups ont réussi à mettre fin à leur mauvaise série en arrachant le match nul 1-1.
La suite après cette publicité
Classement live
Ils étaient pourtant devant au score jusqu’à la toute fin de partie grâce à ce but de Zehnter à la 67e. Mais dans le bout du bout du temps additionnel, Michy Batshuayi égalisait sur penalty pour l’Eintracht. Les deux équipes font donc du sur-place qui n’arrange aucune des deux, que ce soit dans la course pour l’Europe ou dans la lutte pour le maintien.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Ligue 1 : Florian Thauvin envoie Lens en tête du classement, Lille se rapproche de l’OM, Nice continue sa mauvaise série à Lorient
Explorer