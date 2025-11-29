BL : Dortmund domine le Bayer Leverkusen et remonte sur le podium

Dans le cadre de la 12e journée de Bundesliga, Dortmund se déplaçait sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce samedi après-midi pour un choc de haut de tableau. Les visiteurs ont pris l’ascendant à la 41e minute grâce à un but d’Aarón Anselmino, avant de creuser l’écart à la 65e minute par l’intermédiaire de Karim Adeyemi.

Série en cours Plus de statistiques Leverkusen V V V V D Dortmund V N N D V

En seconde période, Leverkusen a intensifié son jeu et a mis la pression à Dortmund, réussissant à réduire la marque à la 83e minute grâce à un but de Kofane. Malgré leurs efforts et les nombreuses tentatives jusqu’au coup de sifflet final, les coéquipiers de Loïc Badé n’ont pas réussi à égaliser. Avec cette défaite, le Bayer Leverkusen campe à la 4e place au classement de Bundesliga, tandis que Dortmund remonte sur le podium, à la 3e position.