Bundesliga

BL : Dortmund domine le Bayer Leverkusen et remonte sur le podium

Par Allan Brevi
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp
Leverkusen 1-2 Dortmund

Dans le cadre de la 12e journée de Bundesliga, Dortmund se déplaçait sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce samedi après-midi pour un choc de haut de tableau. Les visiteurs ont pris l’ascendant à la 41e minute grâce à un but d’Aarón Anselmino, avant de creuser l’écart à la 65e minute par l’intermédiaire de Karim Adeyemi.

Série en cours

Plus de statistiques
Leverkusen
V
V
V
V
D
Dortmund
V
N
N
D
V

En seconde période, Leverkusen a intensifié son jeu et a mis la pression à Dortmund, réussissant à réduire la marque à la 83e minute grâce à un but de Kofane. Malgré leurs efforts et les nombreuses tentatives jusqu’au coup de sifflet final, les coéquipiers de Loïc Badé n’ont pas réussi à égaliser. Avec cette défaite, le Bayer Leverkusen campe à la 4e place au classement de Bundesliga, tandis que Dortmund remonte sur le podium, à la 3e position.

Pub. le - MAJ le
