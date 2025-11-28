Menu Rechercher
BL : triste 0-0 entre Leipzig et Gladbach

Par Hanif Ben Berkane
Timo Werner @Maxppp
M'gladbach 0-0 Leipzig

Début de la 12e journée de Bundesliga ce vendredi soir avec une rencontre en Gladbach et Leipzig. Le club de Leipzig, deuxième du classement, avait l’occasion de mettre un peu la pression sur le Bayern Munich.

Mais dans un match peu emballant, les deux équipes se sont quittés sur un triste 0-0. Si Leipzig a dominé, la formation allemande a été maladroite devant le but ne cadrant que 6 petits tirs sur 20 tentatives. Leipzig reste second du classement en attendant le match de Leverkusen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
