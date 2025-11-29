Le vibrant hommage du Bayern Munich à Kingsley Coman

Avant le coup d’envoi entre le Bayern Munich et Sankt Pauli ce samedi, l’Allianz Arena a offert à Kingsley Coman un moment d’adieu à la hauteur de son passage en Bavière. Trois mois et demi après son départ pour Al-Nassr, l’international français est revenu saluer une dernière fois ses supporters, accueilli par une immense ovation. Visiblement touché, il a reçu un cadre retraçant sa décennie munichoise ainsi que des fleurs remises à sa fille, avant d’échanger une accolade avec son ancien entraîneur Vincent Kompany.

La suite après cette publicité

Arrivé en 2015, Coman a laissé son empreinte au Bayern : 339 matches, 72 buts, 71 passes décisives et une collection impressionnante de trophées, dont neuf titres de champion d’Allemagne et une Ligue des Champions. Mais c’est surtout son but en finale de C1 en 2020 contre le PSG qui restera comme son héritage le plus fort. Une page se tourne, et le public bavarois l’a rappelé avec émotion : dix ans plus tard, « King » fait toujours partie de l’histoire du club.