EdF : la réaction de Daniel Riolo sur l’arrivée de Zinedine Zidane

Didier Deschamps rendra son tablier de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde 2026. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est annoncé comme l’heureux élu. Et comme bon nombre de Français, Daniel Riolo attend avec impatience l’arrivée de ZZ à la tête des Bleus.

«Je ne sais pas qui a dit qu’on gagnerait fastoche avec lui, mais je vois l’idée… Que ça plaise aux gens, qu’on ait besoin d’une vague de fraîcheur, qu’on ait besoin d’un autre discours et que ça excite de voir les Bleus jouer avec Zidane, alors oui ! Mais quel sera le résultat, je ne sais pas. J’ai envie de voir. On a tous envie de passer à autre chose et de voir», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à So Foot.