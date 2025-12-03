Menu Rechercher
AS Monaco : bonne nouvelle pour Paul Pogba

Par Dahbia Hattabi
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

Après de longs mois d’attente, Paul Pogba (32 ans) a fait son retour sur les terrains il y a quelques jours. Entré en jeu 5 minutes face au Stade Rennais, il a enchaîné le week-end dernier face au PSG (4 minutes jouées). La Pioche pourrait avoir un petit peu plus de temps de jeu vendredi à l’occasion du déplacement de l’AS Monaco à Brest.

En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a évoqué la gestion du champion du monde 2018. «Il enchaîne les entraînements, il n’a plus aucune restriction. Il y va à 100 %, sans retenue. Forcément, il y a encore le fond à travailler, mais c’est normal. Son entrée contre le PSG est dans la lignée de ce qui a été mis en place.» Une bonne nouvelle pour le milieu qui continue de travailler dur.

