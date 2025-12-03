Barça : Deco climatise tout le monde pour le mercato hivernal

Ces derniers temps, la presse catalane a dévoilé plusieurs informations concernant de possibles recrues côté Barça, en défense notamment où l’équipe a de grosses lacunes cette saison. Surtout avec un Ronald Araujo qui sera indisponible pour une durée inconnue. Interrogé par la Cadena SER, Deco a cependant calmé les ardeurs de tout le monde.

La suite après cette publicité

« On a eu des blessures, mais on récupère les joueurs, on est bien. Le marché de janvier est toujours difficile. Trouver quelque chose qui améliore l’équipe est pratiquement impossible. C’est dur de trouver des joueurs de qualité qui s’adaptent au mercato hivernal. J’insiste, je ne pense pas qu’on soit actif en janvier », a indiqué le directeur sportif catalan. Comme ça, c’est clair.