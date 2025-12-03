Arsenal fonce sur un crack français à 70M€ !

L’Eintracht Francfort pourrait faire un nouveau gros coup avec un jeune talent français. Il y a quelques mois, le club allemand s’est offert un joli chèque en vendant Hugo Ekitike (23 ans) du côté de Liverpool pour environ 95 millions d’euros. Une nouvelle grosse vente de la part de l’Eintracht Francfort qui a régulièrement su valoriser ses éléments offensifs (Haller, Jovic, Marmoush…) au cours des dernières années. Cette fois, les Aigles disposent d’un autre talent prometteur et courtisé.

Arrivé à l’hiver 2024 du SCO Angers contre 8 millions d’euros, l’ailier gauche français Jean-Mattéo Bahoya a déjà réussi à faire son trou avec sa nouvelle formation. S’il n’est pas un titulaire et s’exprime surtout comme un joker de luxe, il affiche 3 buts et 1 passe décisive en 18 matches et fait de grosses différences dans son couloir. Capable de jouer côté droit, mais aussi avant-centre ou en soutien de l’attaquant, le natif de Montfermeil dispose d’un profil intéressant et qui séduit.

Francfort attend au moins 70M€

Cadre de l’équipe de France U21, Jean-Mattéo Bahoya aurait toutefois pu quitter l’Allemagne l’été dernier puisque le club saoudien d’Al-Ittihad a proposé 60 millions d’euros. Son club espérait plus pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2029 et le principal intéressé voulait rester du côté des bords du Main. Rapide et excellent dribbleur, Jean-Mattéo Bahoya se plaît dans son club même s’il se plaint de plus en plus de son manque de temps de jeu et connaît une dynamique plus difficile.

Son directeur sportif Markus Krösche entend le garder l’été prochain pour une saison supplémentaire tout comme Can Uzun (20 ans) autre talent de l’effectif. Cependant, Francfort a mis un prix important sur son joueur pour décourager les prétendants. Selon Sky Germany, plusieurs clubs anglais sont intéressés et Arsenal plus particulièrement Les Gunners apprécient son profil alors que l’aile gauche fait souvent débat au sein du club londonien entre les irréguliers Gabriel Martinelli et Leandro Trossard. Ainsi, Francfort réclame pas moins de 70 millions d’euros pour sa pépite. Pas encore à pleine puissance, Jean-Mattéo Bahoya fait toutefois tourner les têtes.