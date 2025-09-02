Al-Ittihad a offert 60M€ pour un grand espoir français

Arrivé à l’Eintracht Francfort à l’hiver 2024 en provenance d’Angers contre 8 millions d’euros, Jean-Mattéo Bahoya (20 ans) fait son trou en Allemagne. Auteur d’une saison dernière intéressante comme doublure (3 buts et 4 passes décisives en 33 matches), le natif de Montfermeil est en train de passer un cap. Cette saison, il compte déjà trois buts et une passe décisive après trois rencontres disputées avec les Aigles. Des débuts intéressants pour l’international U21 français qui a la cote en Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Selon Bild, le club d’Al-Ittihad a tenté sa chance avec une offre XXL pour le virevoltant joueur de côté. Ainsi, la formation coachée par Laurent Blanc a proposé 60 millions d’euros pour l’acquérir. Un montant toutefois inférieur à la somme réclamée par Francfort. Le club allemand attend entre 70 et 80 millions d’euros pour entrevoir une vente. De plus, le principal intéressé se sent bien à l’Eintracht et ne souhaite pas rejoindre l’Arabie saoudite.