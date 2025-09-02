Menu Rechercher
Commenter 13
SPL

Al-Ittihad a offert 60M€ pour un grand espoir français

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jean-Mattéo Bahoya @Maxppp

Arrivé à l’Eintracht Francfort à l’hiver 2024 en provenance d’Angers contre 8 millions d’euros, Jean-Mattéo Bahoya (20 ans) fait son trou en Allemagne. Auteur d’une saison dernière intéressante comme doublure (3 buts et 4 passes décisives en 33 matches), le natif de Montfermeil est en train de passer un cap. Cette saison, il compte déjà trois buts et une passe décisive après trois rencontres disputées avec les Aigles. Des débuts intéressants pour l’international U21 français qui a la cote en Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Selon Bild, le club d’Al-Ittihad a tenté sa chance avec une offre XXL pour le virevoltant joueur de côté. Ainsi, la formation coachée par Laurent Blanc a proposé 60 millions d’euros pour l’acquérir. Un montant toutefois inférieur à la somme réclamée par Francfort. Le club allemand attend entre 70 et 80 millions d’euros pour entrevoir une vente. De plus, le principal intéressé se sent bien à l’Eintracht et ne souhaite pas rejoindre l’Arabie saoudite.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Bundesliga
Francfort
Ittihad
Jean-Mattéo Bahoya

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Bundesliga Bundesliga
Francfort Logo Eintracht Francfort
Ittihad Logo Al Ittihad
Jean-Mattéo Bahoya Jean-Mattéo Bahoya
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier