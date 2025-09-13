Real Sociedad-Real Madrid : les compositions officielles

La quatrième journée de Liga se poursuit avec le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad (coup d’envoi 16h15, un match à suivre sur FM). Avec Xabi Alonso sur le banc, les Madrilènes, leaders, ont commencé ce championnat de manière parfaite avec trois victoires et déjà trois buts pour Kylian Mbappé. En face, les Basques ont plus de mal puisqu’ils n’ont toujours pas gagné avec deux nuls et une défaite.

Pour cette rencontre, Xabi Alonso est privé de Bellingham, Camavinga, Endrick, Mendy ou encore Rudiger. Carvajal débute à droite de la défense devant Courtois. Il est accompagné de Militao, Huijsen et Carreras derrière. Au milieu, Ceballos est préféré à Valverde aux côtés de Tchouaméni et Guler. Devant, Mbappé est entouré de Vinicius Jr et Brahim Diaz. Rodrygo débute sur le banc. En face, Sergio Francisco, le coach de la Sociedad, déplore lui les absences d’Herrera, Oskarsson, Sucic et Ruperez. Il positionne Elustondo en arrière droit avec Caleta-Car en défense centrale. Goti est préféré à Kubo dans l’entrejeu et devant Oyarzabal est accompagné par Guedes.

Les compositions officielles :

Real Sociedad : Remiro – Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez – Goti, Marin, Gorrotxategi, Barranetxea – Oyarzabal, Guedes.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras – Ceballos, Tchouaméni, Guler – Brahim, Mbappé, Vinicius. Jr