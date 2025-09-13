Menu Rechercher
Liga 2025/2026 4e journée
Real Sociedad
1 - 2
MT : 0-2
87'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
56'
1 - 2
Mikel Oyarzabal (SP)
mi-temps
0 - 2
44'
0 - 2
(PD K. Mbappé) A. Güler
32'
Dean Huijsen
12'
0 - 1
K. Mbappé
Classement live 1 Real Madrid 12 17 Real Sociedad 2
Possession 61% Real Sociedad Real Madrid
Tirs 19 16 10 3 6 16
Grosses occasions créées 57% Real Sociedad 4 Real Madrid 3
Compositions Real Sociedad 4-4-2 Real Madrid 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 RSO N NUL 2 RMA
539 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Sociedad Carlos Soler 2 #2 Logo Real Sociedad Ander Barrenetxea 1 #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Éder Militão 2/3 67% #2 Logo Real Sociedad Mikel Oyarzabal 3/5 60% #3 Logo Real Sociedad Mikel Goti López 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 7 #2 Logo Real Sociedad Ander Barrenetxea 3 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4 #2 Logo Real Sociedad Sergio Gómez 2 #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Sociedad Ander Barrenetxea 0/3 0% #2 Logo Real Sociedad Duje Ćaleta-Car 0/2 0% #3 Logo Real Sociedad Pablo Marín 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 6/7 86% #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 10/13 77% #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2 #2 Logo Real Madrid CF Dani Ceballos 2 #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 5/5 100% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 3/3 100% #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Sociedad Aritz Elustondo 0/8 0% #2 Logo Real Sociedad Igor Zubeldía 0/7 0% #3 Logo Real Sociedad Gonçalo Guedes 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Real Madrid CF Daniel Carvajal 3 #2 Logo Real Sociedad Gonçalo Guedes 3 #3 Logo Real Sociedad Aritz Elustondo 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Sociedad Aritz Elustondo 0/2 0% #2 Logo Real Sociedad Mikel Oyarzabal 0/2 0% #3 Logo Real Sociedad Jon Gorrotxategi Etxaniz 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Sociedad Igor Zubeldía 43/46 93% #2 Logo Real Sociedad Duje Ćaleta-Car 54/60 90% #3 Logo Real Sociedad Jon Gorrotxategi Etxaniz 54/61 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Real Sociedad Sergio Gómez 5 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 5
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Thibaut Courtois 17/38 45%

Série en cours
D
N
N
N
N
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
17% 7 Victoires 17% 7 Nuls 66% 27 Victoires

Blessures & suspensions

Orri Óskarsson Orri Óskarsson Blessure à la cuisse Unai Marrero Unai Marrero Blessure à l'épaule Aritz Elustondo Aritz Elustondo Blessure musculaire
Endrick Endrick Ischio-jambiers Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga Blessure à la cheville Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Blessure à l'épaule Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Javier Martinez Muela arbitre assistant
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Javier Martínez Nicolás arbitre assistant
Daniel Clemente Manrique quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Reale Arena Donostia-San Sebastián
Reale Arena
  • Année de construction : 1993
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 40000
  • Affluence moyenne : 21288
  • Affluence maximum : 40000
  • % de remplissage : 53

Date 13 septembre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 36958
Code RSO-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Sociedad
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
