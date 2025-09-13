Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Real Sociedad - Real Madrid en direct commenté
4e journée de Liga - samedi 13 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Sociedad et Real Madrid (Liga, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Liga entre Real Sociedad et Real Madrid. Ce match aura lieu le samedi 13 septembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Sociedad et Real Madrid.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Sociedad et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Real Sociedad Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Sociedad et Real Madrid ?
Real Sociedad : le coach Sergio Francisco a choisi une formation en 4-4-2 : Álex Remiro, Sergio Gómez, D. Ćaleta-Car, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo, Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi, Mikel Goti, Pablo Marín, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal, Dani Ceballos, A. Tchouameni, Vinícius Júnior, A. Güler, Brahim Díaz, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Real Sociedad Real Madrid ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Sociedad Real Madrid ?
Donostia-San Sebastián accueille le match au Reale Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Sociedad Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2025, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 12', A. Güler 44'.
- Qui a marqué le but pour Real Sociedad ?
Un seul but a été inscrit pour Real Sociedad par Mikel Oyarzabal 56' (sp.).