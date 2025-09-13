Le Real Madrid va porter plainte contre les arbitres espagnols !

Le Real Madrid a signé à Anoeta sa quatrième victoire en quatre journées de Liga en s’imposant (2-1) face à la Real Sociedad, poursuivant ainsi son début de saison parfait. Alignés en 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe et soutenu par Vinicius, Arda Güler et Brahim Díaz, les hommes de Xabi Alonso ont rapidement pris l’ascendant grâce à un pressing haut et des transitions éclairs. Mbappé, omniprésent, ouvrait logiquement le score dès la 12e minute avant de toucher le poteau sur une nouvelle action. Mais la rencontre basculait à la 32e minute avec l’expulsion contestée de Huijsen pour une faute sur Oyarzabal, laissant les Madrilènes à dix. Malgré cette infériorité numérique, la Casa Blanca doublait la mise juste avant la pause par Güler (44e) sur un service de Mbappé, avant de concéder un penalty transformé par Oyarzabal au retour des vestiaires (55e). Solidaires et réalistes, les Merengues ont tenu bon dans le dernier tiers d’heure malgré la pression basque et confirment leur place de leader avant leur déplacement européen face à l’OM.

La suite après cette publicité

Mais dans la foulée de l’expulsion de Huijsen à Anoeta face à la Real Sociedad, le Real Madrid a annoncé par l’intermédiaire de Real Madrid TV, relayé ensuite par AS, qu’il préparait un dossier destiné à la FIFA sur « les erreurs d’arbitrage de cette saison et de la dernière ». Selon la chaîne du club, le carton rouge infligé à Huijsen par l’arbitre Gil Manzano constitue l’exemple type d’une décision injustifiée. « Ce championnat est une honte à cause de ce que nous venons de vivre. Le Real Madrid est en infériorité numérique. Huijsen est expulsé. Gil Manzano lui a donné un carton rouge pour avoir interprété, premièrement, la faute comme un carton rouge. Deuxièmement, comme s’il était le dernier joueur, ce qui est faux », peut-on entendre dans le communiqué. La chaîne insiste sur le fait que le joueur basque n’était pas en position de marquer et que Militao était en couverture, ce qui invaliderait la notion de "dernier défenseur" censée justifier l’exclusion.

La suite après cette publicité

La Casa Blanca prépare un dossier à la FIFA

La chaîne Real Madrid TV a ensuite élargi son propos en accusant les arbitres d’une manipulation récurrente des faits : « Ils ont encore une fois déformé la réalité. Ils ont une fois de plus transformé une action ininterprétable en une action interprétable, comme ils l’ont fait l’autre jour avec celle d’Arda Güler. » La diffusion a rappelé plusieurs épisodes précédents et mis en avant des vidéos des deux arbitres cités – Gil Manzano et Figueroa Vázquez – en soulignant les décisions litigieuses qui auraient selon eux nui au club madrilène. Le ton est particulièrement accusateur : les commentateurs parlent « d’anomalie », d’« honte pour la compétition » et estiment que si l’équité prévalait, ces arbitres « ne pourraient plus arbitrer le Real Madrid ». Cette ligne éditoriale s’inscrit dans une communication offensive du club, qui vise à documenter et médiatiser des décisions jugées systématiquement défavorables.

Enfin, le programme de Real Madrid TV a conclu sur une note encore plus virulente, suggérant qu’une « ordonnance restrictive » devrait être émise contre les deux arbitres, qualifiés d’« individus » et non plus d’arbitres « car un arbitre rend la justice, et ils font exactement le contraire ». Dans son commentaire de clôture, la chaîne a ironisé sur le fait que le club reste leader malgré ce qu’elle appelle « la Liga Negreira, la Liga Tebas, la Liga Mediapro… après un nouveau scandale mondial ». Elle a souligné que le Real Madrid « avait joué pour gagner 0-5 » mais qu’« une fois de plus, les erreurs d’arbitrage de Gil Manzano et Figueroa Vázquez l’ont contraint à jouer à dix pendant une heure ». Par cette communication spectaculaire, relayée par AS, le club madrilène pose clairement les bases d’une plainte officielle et alimente un climat de contestation autour de l’arbitrage espagnol, en particulier dans ses propres matchs.