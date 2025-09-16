Menu Rechercher
OL : Rémy Descamps va être absent un mois

En ce début de saison, l’Olympique Lyonnais est une agréable surprise en Ligue 1. Malgré la défaite controversée à Rennes dimanche (3-1), les Gones ont déployé un football superbe lors des quatre premières rencontres dans l’élite et ont réussi à remporter leurs trois premiers matches. Des victoires qui n’auraient sûrement pas été possibles sans un grand Rémy Descamps. Propulsé titulaire suite au départ de Lucas Perri, le gardien de 29 ans avait réalisé trois clean sheets lors des trois premières journées de Ligue 1.

Encaissant trois buts à Rennes, l’ancien de Nantes a également été touché à la main lors d’un contact avec Jérémy Jacquet sur le premier but breton. D’après les dernières informations de L’Équipe, le portier formé au PSG souffre d’une lésion ligamentaire à un poignet qui va l’éloigner des terrains pour un mois. Il va ainsi manquer les cinq prochains matches de l’OL et devrait revenir seulement après la prochaine trêve internationale. Recruté pour 4 millions d’euros cet été en provenance de Majorque, Dominik Greif devrait ainsi connaître ses premières titularisations sous le maillot rhodanien lors des prochaines semaines.

