CdF : les affiches complètes du 8e tour

Le 7e tour de la Coupe de France a rendu son verdict. Si les principaux clubs de Ligue 2 ont fait respecter la hiérarchie, Clermont a, de son côté, pris la porte. Tout comme le SM Caen de Kylian Mbappé. En attendant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, on connaît désormais les affiches du 8e tour de la compétition, qui se tiendra les 28, 29 et 30 novembre prochains.

Les affiches du 8e tour de la Coupe de France

Groupe A

US Chauvigny (N3) - Stade Poitevin FC (N2)

SO Romorantin (N3) - Blois Foot 41 (N2)

Vendée Fontenay Foot (N3) - Châteauroux (N)

Union Foot de Touraine (N3) - Troyes (L2)

FC Périgny (R1) - SC Beaucouzé (R1)

Groupe B

Cormontreuil FC (R1) - US Chantilly (N2)

Reims Saint-Anne (R2) - Amiens (L2)

US Torcy PVM (N3) - Reims (L2)

Bogny FC (R1) - US Saint-Maur Lusitanos (N2)

APM Metz PVM (R1) - Feignies/Aulnoye EFC (N2)

Groupe C

Steenvoorde AS (R1) - Stade Béthune (R1)

CMS Oissel (N3) - IC Croix Football (N3)

AS Beauvais Oise (N2) - FC Dieppe (N2)

Abbeville SC (R2) - Dunkerque (L2)

Olympique Marcq-en-Baroeul (R1) - FC Bondues (R1)

Groupe D

Annecy (L2) - Grenoble (L2)

FC Saint-Cyr Collonges (R1) - FC Rhône Vallées (R1)

Lyon La Duchère (N3) - Carnoux FC (N3)

AC Seyssinet Pariset (N3) - Istres FC (N2)

Groupe E

US Saint-Malo (N2) - Bastia (L2)

Yvetot AC (R1) - Bayeux FC (R1)

US Avranches MSM (N2) - Aubervilliers FCM (N3)

Montreuil FC (R1) - US Granville (N2)

AM Villeneuve la Garenne (R2) - Le Mans (L2)

Groupe F

FC Montceau Bourgogne (R1) - Montpellier (L2)

Hauts Lyonnais (N3) - US Feurs (N3)

IS/Selongey Foot (R1) - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (N)

US Ecotay Moingt (R3) - Saint-Etienne (L2)

FC Chalon (N3) - Le Puy Foot 43 Auvergne (N)

Groupe G

Stade Plabennecois (R1) - Les Herbiers VF (N2)

Les Sables VF (N3) - AG Plouvorn (R1)

Ancienne Château-Gontier (R1) - Guingamp (L2)

Espoir de Sainte-Luce (R1, Martinique) - GSI Pontivy (N3)

Laval (L2) - Saint-Pauloise (R1, La Réunion)

US Concarneau (N) - Stade briochin (N)

Groupe H

L’Union Saint-Jean FC (R1) - US Orléans (N)

SA Mérignac (R1) - Pau (L2)

FC Marmande 47 (R1) - FC Bassin d’Arcachon (N3)

Mazères Uzos Rontignon (R1) - Bordeaux (N2)

Canet-en-Roussillon FC (N3) - Rodez (L2)

Groupe I

US Sarre-Union (R1) - Sochaux (N)

FC Freyming (R2) - Racing Besançon (N3)

Sarreguemines FC (R1) - Nancy (L2)

ASC Biesheim (N2) - Red Star FC (L2)

FC Mulhouse (N3) - US Raon-l’Etape (R1)